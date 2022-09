Piden aprovechar descuento de 50% en testamentos

Ciudad Juárez.— Con un 50 por ciento de descuento, que equivale a 431 pesos, será hasta el viernes 30 de septiembre que la comunidad podrá aprovechar para realizar el trámite del testamento en el Registro Público de la Propiedad, que durante el resto del año tiene un costo de 862 pesos, se informó.

Karla Vergara Briseño, titular del Registro Público de la Propiedad Zona Norte, explicó que aunque la apertura del testamento únicamente se realiza ante un juez, el trámite para el testamento se puede hacer en las oficinas de la dependencia que se ubican en Pueblito Mexicano.

PUBLICIDAD

Explicó que para la elaboración del testamento es importante saber leer y escribir, también presentar una identificación con fotografía, además a los solicitantes se les asesorará en todo momento durante el proceso.

“El requisito indispensable es que la gente sepa leer y escribir, porque si no, no lo podría elaborar, aquí se les da una pequeña asesoría para que no tengan dudas de cómo redactar sus testamentos y no tengan duda de la voluntad que están dejando en el documento”, mencionó Vergara Briseño.

Indicó que para la apertura del testamento, cuando la familia quiere reclamar bienes heredados, es un juez quien tiene las facultades para llevar a cabo el proceso, aunque también se puede realizar mediante un notario, mencionó Alejandro Álvarez, presidente del Colegio de Notarios.

“El testamento no se abre en el Registro Público de la Propiedad, el testamento únicamente lo puede abrir un juez, entonces es un juicio sucesorio testamentario, el juez es el único facultado legalmente para abrir los testamentos”, explicó la titular del Registro Público de la Propiedad Zona Norte.

Álvarez dio a conocer que para la apertura del testamento ante un notario el proceso es muy sencillo y va desde los 15 a 20 días, con un precio por arriba de los 15 mil pesos, y los solicitantes deben acudir con el testamento, acta de defunción, y una identificación oficial con fotografía para realizar la firma.

Mientras que para realizar la apertura ante un juez, el proceso puede llevar incluso meses.