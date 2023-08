Piden apoyo para alimentar a perritos rescatados

Ciudad Juárez.- Corazones Nobles es un grupo de rescatistas independientes que de manera constante debe hacer actividades para darles a las 50 mascotas una mejor vida, pero en ocasiones falta los recursos para sustentar todos los gastos, por lo que realizarían una venta de artículos de segundas para continuar con su labor.

Azul Aguirre, responsable del refugio, dijo que en los últimos meses ha sido difícil cubrir todos los gastos, por lo que invita a la población para que apoye con esta actividad.

“Tengo 50 perritos que he rescatado en situación de calle, la venta la hago porque estoy batallando por el alimento, porque los perritos se están acabando un costal en dos días, ellos necesitan comer, por eso hago ventas y rifas, porque no he recibido respuesta de la gente, yo sé que es difícil, pero hasta cinco pesos, o 10 pesitos hacen la diferencia”, expresó Aguirre.

Corazones Nobles recibe donativos en especie como croquetas, productos de limpieza, apoyo monetario y ropa para seguir recaudando fondos para la construcción del nuevo refugio, que se ubica en el kilómetro 20, mencionó la rescatista.

Corazones Nobles es un refugio de perros que dirige Azul Aguirre desde hace 4 años, en donde las mascotas llegan generalmente con lesiones graves por atropello, con problemas de garrapatas, o en situación de calle.

La venta será hoy jueves a las 12:30 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, en la calle Estación Madera 3803, en el fraccionamiento Jardines de Satélite.

Para más información, los interesados pueden visitar la página de Facebook.