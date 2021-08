Piden apoyar a niños en regreso a las aulas

Ciudad Juárez— Después de estudiar durante meses en casa, algunos niños pueden sentirse nerviosos o mostrarse renuentes a volver a las aulas, por lo que hay que tranquilizarlos y enseñarles que habrán medidas para mantener su seguridad y la de los demás, recomendó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

“Una de las mejores formas de proteger a tu hijo de la Covid-19 y de otras enfermedades es, sencillamente, animarlo a lavarse las manos con frecuencia. No tiene por qué ser una conversación alarmante. Pueden cantar juntos su canción favorita o bailar para que el aprendizaje sea divertido. No olvides enseñarle que, aunque los gérmenes son invisibles, eso no significa que no estén presentes”, apuntó la organización internacional enfocada en la protección de la niñez.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) marcó el próximo 30 de agosto como el día en el que cada familia decida si enviará o no a sus hijos a la escuela durante el ciclo escolar 2021-2022, en Chihuahua no existe aún una fecha para que las aulas vuelvan a ser ocupadas.

De acuerdo con los lineamientos operativos de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) los primeros en regresar serán los estudiantes de educación básica bajo el modelo de los Centros de Asesoría y Seguimiento Académico (CASA), pero no existe aún una fecha fijada.

Para la Unicef es importante que los niños regresen a la escuela, tras más de un año de mantenerse en educación a distancia, por lo que recomendó a los padres apoyarlos durante su regreso.

“Muchos niños se han acostumbrado a que su padre, su madre o su cuidador estuviera a su lado a cualquier hora del día. Algunos niños solamente conocen este tipo de situación”, y pueden “empezar a mostrar síntomas de ansiedad debido a la separación cuando los dejas en la guardería o en la escuela. Debido a los sucesos ocurridos este último año, los niños mayores pueden pasar por mayores dificultades cuando se les deja en la escuela, ya que es posible que tengan un sentimiento de inseguridad debido a la Covid-19 (…) Puede que para facilitar que tu hijo realice una transición a la escuela sin dificultades, y que tú lleves a cabo tu propia transición al trabajo, tengas que pasar por un proceso que exija tiempo y planificación”, señaló la Unicef.

Entre las recomendaciones que da están escucharles, tomar en serio sus preocupaciones y hablar sobre sus inquietudes. En el caso de los niños más pequeños, se puede jugar a representar la forma en que será la vuelta a la escuela o pedirles que hagan un dibujo sobre todas las etapas del proceso, incluido el momento en el que lo recogerán en la escuela.

Es importante ayudarle a prepararse, “pregúntale a tu hijo cómo se siente ante la idea de regresar a la escuela y no dejes de informar a su profesor si el niño tiene algunas dudas importantes. Mantén la calma, recuerda que los niños están pendientes todo el tiempo del comportamiento de los adultos. Para ayudar a tu hijo a relajarse y a sentirse seguro, es importante que tú demuestres un comportamiento tranquilo”, apuntó.

Otra recomendación es preparar un plan de despedida para evitar que las despedidas sean percibidas como una situación difícil para los niños mayores.

RECOMENDACIONES

-Animarlo a lavarse las manos con frecuencia

-Cantar juntos su canción favorita

-Bailar para que el aprendizaje sea divertido

-Recordarle los riesgos sin causar alarma

-Tomar en serio sus preocupaciones

-Preparar un plan de despedida para evitar que las despedidas sean percibidas como una situación difícil