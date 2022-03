Piden ampliar horarios para importación

Ciudad Juárez.— Ante las largas filas que se registran en el puente Guadalupe-Tornillo para realizar el trámite de importación de vehículos, usuarios pidieron a la Aduana Mexicana ampliar sus horarios de atención, con el objetivo de reducir los tiempos de espera que han sobrepasado las diez horas en algunos de los casos.

“Son muy poquitas horas para muchos carros que vienen hacer el trámite, uno prácticamente se tiene que quedar aquí porque luego no alcanza a terminarlo ya que sólo dan tres días, en mi caso me voy a quedar a dormir aquí si no arreglo hoy porque necesito completar el trámite”, comentó Pedro, quien llevaba casi una hora formado en la fila que llegaba hasta la salida del poblado de Guadalupe.

PUBLICIDAD

Según los usuarios, el trámite únicamente puede realizarse en un horario de 08:00 am a 01:00 pm, lo que limita el número de atenciones diarias, provocando las largas filas debido a la alta demanda del trámite.

Desde muy temprana hora de ayer, usuarios reportaron filas kilométricas para llegar a la Aduana de Guadalupe-Tornillo, que por instantes se registró hasta el poblado de El Millón, a poco más de 8 km de la garita. Sin embargo, fue hasta después de las 11:00 de la mañana que la línea comenzó a reducirse.

En un recorrido realizado se pudo constatar que poco antes de las 11:30 horas del martes, la fila para la importación de “chuecos” se encontraba a casi 5 km del puente internacional, distancia comparable desde la calle Simona Barba hasta el Parque Central por toda la avenida Tecnológico o bien, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez hasta la calle Hermanos Escobar, a lo largo de Heroico Colegio Militar y Juan Pablo II, de acuerdo con la herramienta Google Maps.

Sin embargo, a pesar de las largas filas, usuarios reportaron que el proceso una vez ingresado a la Aduana, fue de manera rápida, tardando no más de 15 minutos en salir con sus documentos completamente en regla y listos para solicitar el alta de sus placas ante Recaudación de Rentas.

“Nosotros nos venimos desde las 4:00 am (ayer) y llegamos a la fila a las 5:00 am, estuvo muy lento el avance, pero luego comenzó a estar más fluido, ya después de que entré fue muy rápido todo, fue más la espera en la fila que en lo que me sellaron mis papeles para solicitar las placas, el trámite lo empecé la semana pasada con un agente aduanal que me cobró 5 mil 800 pesos, pero lo bueno es que ya arreglé”, comentó Omar, uno de los conductores que salía de la Aduana tras hacer el trámite.

“Yo agarré camino desde las 4:00 am (ayer) y la verdad está bien gacho lo de la fila, anda uno batallando, el pedimento me lo dieron apenas el domingo y vine el lunes pero me lo rechazaron por un código y me lo tuvieron que cambiar y aquí estamos otra vez intentando hacer el trámite”, dijo Jesús Lorenzo, quien hasta antes del mediodía, se encontraba en el acceso de la garita.

De acuerdo con los guiadores, por la realización del trámite a través de los agentes aduanales, desembolsaron de entre 4 mil 900 a 6 mil 500 pesos; sin embargo, el pasado domingo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) algunas modificaciones para el proceso de importación, en donde se destaca que éste deberá realizarse a partir de esta semana en los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) y ya no más a través de las agencias.

Respecto a esta situación, Nora Elena Yu Hernández, presidenta local de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) explicó que una vez iniciado el trámite, por normatividad, el pedimento de importación se expide por un período de tres días, tiempo que tiene el usuario para terminar el proceso, de lo contrario es necesario hacer una rectificación del documento, lo que implica un pago aproximado de 400 pesos, descartando que la persona tenga que volver a pagar todo completamente.

De acuerdo con el Artículo 6 del decreto publicado DOF, para realizar la regularización, el propietario del vehículo debe presentar al Repuve a través de medios electrónicos o módulos de inscripción instalados para tal efecto, la manifestación bajo protesta de decir verdad para iniciar el proceso.

Para la regularización, el usuario debe llenar un formato que puede descargar en el enlace http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mupea_formulario_multiple. Además, deberá presentar los documentos que correspondan, así como la constancia de pago del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos que refiere el artículo 3, fracción V del decreto.

Una vez que el Repuve reciba los documentos, de forma inmediata deberán ser remitidos vía electrónica a la Agencia Nacional de Aduanas de México, con lo que se tendrá acreditada la importación y legal estancia en el país de los vehículos, según explica el decreto.

Por otra parte, en el Artículo 7, se indica que el Repuve emitirá la constancia de inscripción, la cual consiste en una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo y no podrá ser retirada de éste en los términos que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.