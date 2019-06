Piden al Gobierno federal permitir emplear a migrantes

Ciudad Juárez— El Gobierno federal debe otorgar a los migrantes la posibilidad de incorporarse al mercado laboral en Ciudad Juárez y aprovechar sus capacidades, destacaron representantes de la Naciones Unidas, la organización nacional Sin Fronteras, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), albergues y autoridades estatales durante el coloquio “Estrategias de gobiernos locales ante flujos migratorios masivos”.

Durante dos días, los participantes hablaron sobre sus experiencias con la migración local y los principales retos que esta representa, entre ellos la importancia de apoyarlos en su inserción laboral.

Florian Hoepfner, oficial de Soluciones Duraderas Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destacó que los migrantes llegan a México con pocos ahorros o sin ningún ahorro, por lo que desde hace 3 años se trabaja en un programa de vinculación y reintegración laboral en los estados de Coahuila, Nuevo León, Agusacalientes, Chiapas y Tabasco.

“Cuando uno piensa en refugiados, en términos de opinión publica hay dos extremos, algunas veces hay un instinto de querer apoyar, un instinto humanitario, pero en algún momento cambia la opinión. En algunos casos desde el inicio hay una situación de rechazo”, dijo al poner como ejemplo a Albert Einsten, Steve Jobs y Bob Marley, quienes fueron migrantes o hijos de migrantes.

“Steve Jobs fue hijo de una familia ilegal, si no hubieran migrando no existirían los iPhone’s… son figuras que uno no asocia a la migración, pero que están contribuir al futuro”, destacó.

Dijo que según cálculos realizados por economistas, si la totalidad de solicitantes al refugio en México entraran al mercando laboral formal, en seis meses estarían contribuyendo con 130 millones de pesos, en contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la vivienda.

Informó además que las solicitudes de refugio en México aumentaron de 2 mil 137 personas en 2014 a 29 mil 600 en 2018 y la proyección para 2019 es que llegue a 50 mil personas.

Según datos del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), hasta ayer habían arribado más de 16 mil migrantes desde octubre, con el fin de registrarse para solicitar el asilo político en Estados Unidos, más de 11 mil de los cuales ya les había permitido el ingreso la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

De ellos, aproximadamente el 80 por ciento son de origen cubano, a diferencia de otras fronteras como Tijuana, Matamoros y Piedras Negras, donde casi la totalidad de los migrantes son centroamericanos, destacó el investigador en migración, Jesús Peña Muñoz, del Colef.

“Ciudad Juárez es completamente diferente a lo que está pasando en otras fronteras, aquí tenemos una diversidad de nacionalidades, personas que vienen de Angola, Congo, Georgia, Europa del este, Venezuela, Chile. Aquí está llegando casi igual entre hombres y mujeres, en cambio en otros destinos son principalmente hombres”, apuntó al dar a conocer Diagnóstico/Hallazgos principales del Proyecto Caravana Migrante.

El investigador también subrayó que solo el 2.4 por ciento de los migrantes que había llegado en una caravana de migrantes al momento de hacer la encuesta formaron parte en algún momento de una caravana, mientras que en Matamoros fue el 53.3 por ciento y en Tijuana y Piedras Negras el 100 por ciento.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza sector El Paso, desde octubre hasta el pasado 25 de mayo habían sido detenidos 130 mil extranjeros, en comparación con 16 mil del mismo periodo anterior.

Pero cuatro días después de dar la cifra, las autoridades migratorias del sector El Paso rompieron récord de detenciones en la frontera con Juárez, al aprehender a un grupo de mil 36 migrantes que cruzaron el río Bravo para entregarse a los agentes estadounidenses junto al muro de acero de casi seis metros de altura que se construyó a lo largo de 6.4 kilómetros.

“A pesar del cierre de frontera, la migración sigue pasando”, destacó Dirvin García, encargado del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).

También dio a conocer que hasta la mañana de ayer habían sido retornados 3 mil 512 centroamericanos de Estados Unidos a Ciudad Juárez dentro del llamado Protocolo de Protección a Migrantes (PPM) para que esperen aquí su proceso de asilo político en el vecino país.

“El esfuerzo es insuficiente, pero lo que nos ha hecho fuerte es la red de albergues”, confesó Enrique Valenzuela, titular de Coespo, la cual cuenta con una red de 15 aliados que albergan actualmente a migrantes, entre ellos la Casa del Migrante, iglesias y comedores.

El funcionario destacó también los requerimientos imperantes que tiene actualmente la ciudad en el tema de migración, entre los que se encuentran la cobertura de necesidades y servicios básicos, la inclusión social y productiva en la comunidad, la asistencia para el retorno voluntario, la atención a niñas, niños y adolescentes, la asesoría legal y el acompañamiento psicosocial y la estrategia de comunicación.

Esta última para dar a conocer las historias de vida de quienes arriban a la frontera y abordar esta problemática con perspectiva de derechos.

Una de los puntos que más se trataron fue la necesidad que el Gobierno federal apoye a los migrantes con los documentos para que puedan trabajar durante su paso por México.

“En Juárez no le tenemos miedo a la migración, no le queremos llamar crisis, sino verlo como una oportunidad. Aquí trabajo no falta, ha habido la intención del Gobierno Federal de incrementar programas para que el gobierno los ocupe, pero les hemos dicho que no necesitamos generar trabajos, con que les demos el permiso para laborar aquí”, dijo el funcionario.

Destacó que le toca a la federación generar condiciones especiales para la frontera y poder no solo apoyar a los migrantes sino a la misma economía local.

“Ellos quieren trabajar, tenemos médicos trabajando en tortillerías, ingenieros químicos trabajando en la obra”, apuntó.

Alejandro de la Peña Rodríguez, de la organización nacional Sin Fronteras, destacó la importancia de que las autoridades federales otorguen una Clave Unida de Registro de Población (CURP) a los migrantes que quieran incorporarse al mundo laboral, para que estos puedan acceder no solo a las empresas, a servicios de salud y educación.