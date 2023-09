Piden acudir con tiempo para regularizar ‘chuecos’

Ciudad Juárez.- En la última semana de regularización de autos “chuecos” bajo el decreto federal, la coordinadora de Atención Ciudadana del Municipio, María Antonieta Mendoza, recomendó a los ciudadanos que acudan al módulo del parque DIF llegar con tiempo y que su auto cumpla con todos los requisitos que pide la Federación.

Agregó que de 100 a 150 trámites que se hacían diariamente, la cantidad aumentó y se está atendiendo entre 200 y 250 ciudadanos, y se prevé que así siga toda la semana.

Dijo que ya no hay fechas disponibles para el trámite, a menos que se vuelva a ampliar el plazo para la regularización.

Indicó que el punto que opera el Municipio, ubicado en el parque DIF en El Chamizal, abre diariamente a las 6 de la mañana y cierra a la 1 de la tarde.

“La instrucción es que el decreto termina el día último del mes, no sabemos si se vaya ampliar o no, no queremos tener un carro rezagado, por eso abrimos este sábado el módulo”, expuso.

Recomendó a los ciudadanos que tienen su cita para esta semana llegar un poco antes de las 6 de la mañana, “que lleven todos los papeles legibles y el vehículo como lo marca el decreto; que no piensen que no pasa nada si no trae la defensa, tienen que llevar el carro con todas las partes, los vidrios completos, no rotos; si no, no les puedo entregar el servicio”.

A unos días de que cierre el programa que se ha extendido más de un año, se han regularizado 300 mil 500 vehículos en todo el estado, lo cual representa una derrama económica de 751 millones 250 mil pesos, informó el encargado del programa de regularización federal en el estado, Víctor López.

En tanto, en esta frontera, 88 mil 500 unidades han entrado al programa, lo que representa 221 millones 250 mil pesos que serán enviados al Municipio para la pavimentación de calles y avenidas, informó López.

De manera oficial no se tiene información acerca de una nueva extensión del decreto, afirmó.

