Piden acabar con la fiesta

Ciudad Juárez— Através de la Línea Ciudadana los juarenses pueden denunciar a los vecinos o amigos que tengan fiesta y no respeten los lineamientos sanitarios que se han establecido actualmente por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, dio a conocer la directora del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) en la Zona Norte, Diana Chávarri Cazaurang.

“Necesitamos de tu ayuda para terminar con el Covid-19. Si tus vecinos o amigos tienen fiesta, denúncialos”, dice la invitación que hace el Ficosec a la comunidad juarense a través de las redes sociales.

“En la Línea Ciudadana podemos recibir tu reporte e informar a la autoridad correspondiente, envía un mensaje al WhatsApp 656-138-8008; abogados y psicólogos están dispuestos a orientarte”, indica el escrito del Ficosec.

Chávarri Cazaurang dijo que es importante la participación de todos los ciudadanos para prevenir los contagios del Covid-19 y una forma de hacerlo es atender las recomendaciones que hacen las autoridades del Sector Salud.

Dijo que también a través de las redes sociales el Fideicomiso está invitando a la comunidad a quedarse en casa y comunicarse a los teléfonos de la Línea Ciudadana para que expongan su situación en caso de enfrentar problemas, para que de esa forma el confinamiento sea más llevadero.

“Si puedes quedarte en casa hazlo, hay quienes deben salir a trabajar para cuidar a los enfermos, quienes trabajan para que tengamos alimentos en casa, hay muchas personas que no tienen opción, si tú la tienes, quédate en casa”, señala la invitación que se hace a los juarenses para no salir de casa si no es necesario.

Solicitan juarenses orientación sobre el Covid-19

“Quédate en casa”, dice el anuncio que da a conocer el Ficosec y en el cual informa a la comunidad que si necesita alguna información se comunique al número de teléfono *2232 o a la lada sin costo (800) 999-2232.

“También puedes dejarnos un inbox en nuestra página, 2232 o envía un mensaje vía WhatsApp al número 656-138-8008”, agrega.

La directora del Ficosec en la Zona Norte explicó que de abril a octubre pasado la Línea Ciudadana ha recibido 523 llamadas de gente que pide orientación sobre el Covid-19, además de las atenciones que se dan en apoyo psicológico, jurídico y laboral, entre otros temas.

Dijo que, con relación a septiembre, que recibieron sólo dos llamadas, se incrementó la cantidad a 67 durante el mes de octubre.

La orientación que se da a los juarenses de acuerdo con la citada enfermedad está enfocada principalmente con los síntomas, aspecto del que aún siguen preguntando quienes llaman a la Línea Ciudadana, pero también se dan casos de personas que denuncian a la gente haciendo fiestas, algo en lo que se sigue exhortando a denunciar, como alternativa para frenar los contagios de la enfermedad, de acuerdo con lo que han dicho las autoridades del Sector Salud, indicó.

Comentó que, en relación con los casos de violencia en el hogar, durante octubre se recibieron en la citada línea de ayuda 15 llamadas, para un total de 105 de abril al mes pasado.

