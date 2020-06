Piden abrir templos sólo para oración

Ciudad Juárez— La Diócesis de Ciudad Juárez está dispuesta a sostener una plática con las autoridades de salud del Estado para exponerles que no existen riesgos al abrir los templos sólo para oración a partir del próximo lunes, aseguró Hesiquio Trevizo, vocero de esta institución religiosa.

Lo anterior luego de que ayer por la mañana Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, dijo en conferencia de prensa que buscarán un acercamiento con la Iglesia Católica local debido a que las iglesias pueden abrir hasta que el semáforo esté en amarillo.

La funcionaria indicó que esta semaforización fue publicada en el acuerdo 83 por parte del gobernador del estado Javier Corral Jurado el pasado 29 de mayo, por lo que debe respetarse, ya que Juárez aún se encuentra en rojo.

Ante esto el párroco opinó que sería positiva una reunión entre los funcionarios de salud y el obispo José Guadalupe Torres Campos.

“Si abrimos una parroquia durante el día hasta para que entre el aire y alguna persona entre a rezar no pasa nada, no es lo mismo que en los bancos o en las tiendas departamentales o qué sé yo, entrará una o dos gentes nada más, no va a haber misas, no va a haber celebraciones, no va a haber bautismos, no va a haber sacramentos, entonces si alguien entra a saludar a nuestro Señor no veo yo ningún problema”, mencionó.

Dijo que el documento que emitió el obispo con relación a esta apertura indica que serán cuidadosos en caso de que las autoridades ordenen lo contrario.

“Más bien habría que fijarnos mejor en los bancos que es una odisea poder acceder a los servicios”, comentó.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx