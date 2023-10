Piden a viajeros denunciar violencia y discriminación

El sacerdote Francisco Javier Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante y responsable de la Dimensión de Movilidad Humana en la Diócesis de Juárez, hizo un llamado a los migrantes que se encuentran en Juárez para que denuncien cualquier acto de discriminación y violencia por parte de las autoridades.

“A las personas extranjeras y a los desplazados mexicanos los invitamos a denunciar cualquier acto de discriminación y violencia, y a ser respetuosos con la comunidad que hoy los acoge, así como a las leyes que regulan actualmente los procesos migratorios”, pidió.

A través de su Centro de Derechos Humanos, la Casa del Migrante apoya y orienta a quien sido víctima por parte de alguna autoridad, agregó.

Bueno Guillén también hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para apoyar a las personas migrantes en su paso por el estado de Chihuahua.

En su mensaje de octubre, recordó que “es responsabilidad de los tres niveles de gobierno garantizar el bienestar social, no sólo de los refugiados, sino de toda la población local y estatal; brindar programas y estrategias para acabar con ese problema de raíz y no buscar excusas de si nos corresponde directamente o no acabar con este conflicto”.

“La existencia de grupos criminales en nuestra ciudad no es culpa de los migrantes que llegan a Juárez, lamentablemente el crimen organizado no sólo puede reclutar a personas en movilidad, también niños, jóvenes y adultos de nuestra frontera, ”, señaló.

Lamenta división

Lamentó que la situación migratoria en la región ha generado mucha división entre la población chihuahuense, sobre todo ante los malos manejos para mantener el orden y promover una migración digna por parte de las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México.

“¡Basta ya! de buscar responsables y lavarse las manos ante esta realidad que vivimos sobre todo en las ciudades fronterizas de nuestro estado. Es bien sabido que el tema migratorio es competencia del Gobierno federal, y es el primer órgano que debe brindar las pautas para manejar esta situación. Sin embargo, también seguimos observando actitudes y declaraciones de distintos funcionarios y organizaciones que fomentan la criminalización de las personas en movilidad, y que con ello aumenta la xenofobia y el nacionalismo”, denunció.

A los migrantes, el sacerdote les pidió que cuiden su vida, la de su familia y principalmente la de sus hijos pequeños.

“Ellos no saben lo que está pasando, ellos no saben los motivos por los que tuvieron que dejar su lugar de origen, ellos necesitan un albergue digno, una estancia, comida y asistencia médica. Déjate ayudar por las instituciones que pueden hacerlo, como Casa del Migrante y los demás refugios que hay en nuestra ciudad”, dijo al destacar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU ha manifestado en repetidas ocasiones que la frontera está cerrada, por lo cual ingresar sin la cita de la aplicación CBP One podría traer consecuencias legales.

“Juárez se formó y ha existido gracias a los millones de personas que han tejido esta tierra como su nuevo hogar, por lo cual si hay una comunidad que puede entender lo que significa ser migrante es Juárez. Respeta y cuida de esta tierra que hoy te recibe, que hoy te acoge y te ayuda”, les pidió.

