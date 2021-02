Piden a retornados esperen información

Ciudad Juárez— El Gobierno de Joe Biden aún no determina fecha ni lugar en la que los extranjeros retornados de Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) podrán ingresar a Estados Unidos, por lo que se debe esperar a que se dé a conocer la página de Internet en donde deberán registrar previamente, informó Rocío Meléndez, gerente legal de HIAS México.

“Todavía no hay una fecha determinada para la entrada de las personas, el Gobierno anunció que a partir del 19 de febrero empezará a dar más detalles de estos procesamientos. No quiere decir que el 19 de febrero se vayan a abrir las fronteras o los puentes y que todas las personas bajo MPP vayan a poder ingresar. Es muy importante que no se confunda esta información”, alertó la abogada.

Meléndez explicó que el beneficio anunciado en la fase 1 de las nuevas políticas fronterizas es para las personas que tienen una cita vigente ante una Corte de Inmigración de EU o que obtuvieron una resolución negativa, apelaron y están en espera de una respuesta. Pero no aplica para quienes no asistieron a alguna de sus audiencias ante el juez.

“Desafortunadamente para las personas que están en “metering”, que desean apenas solicitar asilo en Estados Unidos, las personas mexicanas que estaban esperando su asilo en Estados Unidos; para todas estas personas por el momento no hay información por el Gobierno estadounidense sobre cómo se podrá pedir asilo”, indicó a través de un video informativo difundido en las redes sociales de HIAS México.

Explicó que todavía no hay un beneficio para las personas que no tienen una cita vigente, que no asistieron a una de sus citas en la Corte, las personas que recibieron una resolución negativa por parte de un juez y no apelaron o bien, que apelaron y no obtuvieron una resolución positiva.

Meléndez, informó que el anuncio hecho la semana pasada significa que van a entrar a Estados Unidos para esperar y llevar ahí todo su proceso de asilo.

Recordó que el Gobierno de Biden anunció que activará un sitio web en el que las personas con un proceso MPP vigente podrán registrarse, además de un número telefónico, para que después se le informe su fecha de entrada a Estados Unidos.

“Es muy importante que sepan que este sitio web todavía no existe, todavía no hay un sitio oficial, entonces no se deje engañar, no le dé la información a personas extrañas, no ponga su información personal en sitios desconocidos, todavía no existe este sitio para el registro”, destacó.

Subrayó a los migrantes que tampoco se han determinado los requisitos, por lo que les pidió no hacer gastos innecesarios, como de traducción o notarización de documentos.

La abogada informó a los migrantes que será un trámite gratuito y les pidió que no paguen por asesoramiento, ya que habrá distintas organizaciones ayudando a resolver sus dudas y el registro necesario, cuando se dé a conocer la página de Internet.

Para mayor información puede visitar las páginas de HIAS México en Facebook y @HIASMX en Twitter.

