Piden a la comunidad cuidar o evitar destruir enjambres de abejas

Ciudad Juárez.- Personal de la Dirección de Ecología ha atendido en las últimas semanas 19 reportes de enjambres de abejas en distintos puntos de la ciudad, dio a conocer el titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez.

Comentó que estas intervenciones se dan luego de que los ciudadanos han reportado la presencia de las abejas en viviendas, en árboles y en otros sitios.

Díaz Gutiérrez destacó que las abejas son una parte fundamental del ecosistema y juegan un papel vital en la polinización de plantas y cultivos. Además, producen miel, cera y otros productos que son beneficiosos para la salud y la economía.

Sin embargo, las abejas están en peligro debido a la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y otros factores, por eso es importante cuidar o evitar destruir los enjambres que se encuentren en la ciudad, señaló.

La recomendación a la ciudadanía es no destruir los panales, no echarles agua o jabón, llamar a los números telefónicos 656-737-0885, 656-756-7793 o al 911, solo si estas se encuentran en un paso común o en un lugar que represente un peligro, de no ser así, se puede sacar una cita a los mismos números, dijo el director de Ecología.