Piden a empresas unirse a la donación de sangre

Ciudad Juárez— El Banco Regional de Sangre mantiene las campañas de donación del tejido en empresas maquiladoras, pues se ha tenido buena respuesta de distintas compañías para lograr este objetivo, “pero queremos que otras se unan a esta tarea altruista”, dijo el director de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, Ramón Murrieta González.

De acuerdo con informes del personal del Banco de Sangre, luego de que esta actividad se suspendiera durante varios meses debido a la pandemia de Covid-19, recientemente reanudaron las labores para captar el tejido en las empresas, procedimiento que se hace siguiendo las normas de higiene adecuadas para prevenir contagios del virus.

Murrieta González dijo que en la captación de sangre han tenido buena respuesta, pero se necesita de más tejido porque del Banco Regional de Sangre se abastece a los hospitales públicos y privados.

Además de esto, señaló, la sangre es muy necesaria cuando se hacen cirugías, para los tratamientos contra el cáncer y aparte por los hechos de violencia.

Empleados del banco indicaron que al reanudar las tareas de captación de sangre no se tienen aún muchas empresas registradas como donantes, pero conforme se va avanzando en esta actividad, se espera aumentar la cantidad de establecimientos que se unen, tanto de maquiladoras como de otros giros, sin embargo, destacaron que además de las campañas que se hacen, la gente puede acudir a donar, o si lo prefieren, lo pueden hacer en cualquier banco de los hospitales, ya que todos necesitan del tejido.

Quieren ampliar la reserva

Se dio a conocer que actualmente en este lugar tienen una reserva, pero la intención es aumentar la cantidad que conservan para ampliar el abasto en la ciudad, en especial para los hospitales, en donde cada vez es más frecuente solicitar a la comunidad el tejido para pacientes de diversas enfermedades.

La donación altruista de sangre es una acción que ayuda a salvar a las personas, pues por cada donante se salvan tres vidas, ya que el tejido se divide en los glóbulos rojos, en plaquetas y plasma, comentaron.

De acuerdo con los lineamientos que se siguen en el Banco Regional de Sangre, los requisitos para los donadores de sangre son: peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador de sangre y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud.

Los donantes pueden acudir al Banco Regional de Sangre, situado en el centro de salud Todos Somos Mexicanos, situado en la calle David Herrera Jordán y Francisco Villa, a espaldas de la Presidencia municipal.

