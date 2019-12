Piden a Corral desistir de puentes ‘enanos’

Los diputados federales por Juárez exhortaron al gobernador Javier Corral Jurado a desistir de la construcción de los “puentes enanos”, y al administrador del Fideicomiso de Puentes Internacionales de Chihuahua, Sergio Madero Villanueva, a hacer buen uso de los recursos del fideicomiso.

El legislador por el Distrito 04, Ulises García Soto, acusó que las obras contenidas en el proyecto presentado por Corral no cumplen con las reglas que establecen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Norma Oficial Mexicana, como el caso de la altura programada para los pasos superiores, de sólo 4 metros.

Además señaló que las obras previstas no tienen la autorización de la SCT, por lo que más allá de resolver los problemas de movilidad los va a agravar.

La diputada federal Esther Mejía Cruz advirtió en conferencia de prensa que “estamos en peligro de que se vaya a retirar la concesión por parte del Gobierno federal porque estén faltando a las reglas de operación de la concesión; los invitamos a que en todas las obras referentes a los recursos se demuestren las reglas de operación”.

El legislador Francisco Villarreal Pasaret aseguró que no quieren ‘politizar’ el tema, “queremos obras para la ciudad a largo plazo, el hecho que no se tenga un estudio financiero de las obras y que los funcionarios de SCT no ha emitido opción al respecto, queremos que el Gobierno estatal nos aclare”.

La semana pasada la SCT reportó no haber autorizado las obras que realiza el Gobierno del Estado con recursos provenientes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en la ciudad y que también aparecen en el Plan de Inversión para esta frontera presentado por el gobernador Corral.

A través de una carta dirigida a la diputada federal por Morena Esther Mejía Cruz, el director general de vinculación de la subsecretaría de infraestructura de la SCT, Jorge Sánchez Arellano, detalló que “a la fecha esta Secretaría no ha autorizado el inicio ni la realización de obra alguna en beneficio del municipio de Juárez, tampoco se ha informado formalmente a esta secretaría de las acciones referidas, así como tampoco se autorizarán hasta en tanto no se acredite que las obras se llevarán a cabo con recursos remanentes (del Fideicomiso) de conformidad con lo establecido en el Título de Concesión”.

El director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, Sergio Madero Villanueva, dijo que desconocía el documento y que “las obras fueron autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso por unanimidad el 2 de septiembre del que forma parte la SCT”.

De acuerdo con el funcionario, las obras que llevan un componente de financiamiento del fideicomiso son la modernización de la línea 1 del BRT, el inicio de las obras de la línea 2 de BRT, 400 millones de pesos para obras de drenaje pluvial y 310 millones de pesos para el corredor multimodal en la avenida Francisco Villarreal Torres en el que, de ocho puentes y pasos a desnivel que se proyectan, seis tienen el financiamiento del fideicomiso.

El plan para las obras utiliza financiamiento del remanente del fideicomiso y otra parte la línea de crédito recibida desde diciembre de 2015, “400 millones de pesos son de remanentes acumulados que ya estamos aplicando a los primeros concursos en los que se han asignado 300 millones en licitaciones y el resto se hará con componentes del crédito, alrededor de 800 millones de pesos”, afirmó Madero Villanueva. (Pável Juárez / El Diario)