Piden a candidatos tomar en cuenta a los migrantes en propuestas

Ciudad Juárez— “Mientras estemos en este mundo nadie puede estar exento de ser migrante y necesitar un día… hay gente que critica, dice y habla cosas horribles de los migrantes. Cuando Juárez fue la frontera más violenta del mundo, periodistas, empresarios, tuvieron que migrar a otros lugares por secuestro de un hijo, por asesinato de un ser querido, porque les quemaron sus negocios; el migrante no es malo, porque dentro de él hay muchas raíces o hay muchas razones muy valiosas”, señaló el padre Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, durante el primer foro virtual “Elecciones bajo la mirada de la fe”.

Durante el tema “Migración: la urgente atención a la dignidad humana de las fronteras”, el sacerdote fronterizo; Norma Romero, líder de Las Patronas en el estado de Veracruz; monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidente de Red Clamor, y la hermana Carmen Ugarte, coordinadora de Talitha Kum en México, incentivaron a la ciudadanía a llevar a cabo un voto razonado en las próximas elecciones del 6 de junio, y a los candidatos a tomar en cuenta a los migrantes en sus propuestas de políticas públicas.

El director de la Casa del Migrante en esta frontera destacó que los migrantes tienen muchos rostros, y uno de los más dolorosos es la trata de personas, la cual ahora se ve en niños, adolescentes y mujeres.

Calvillo destacó la necesidad de que existan en México leyes integrales, mientras que monseñor Rodríguez Vega pidió a las autoridades del país que dejen de ser “simplemente colaboradores de los Estados Unidos” en el tema de la migración.

“Preguntemos, ¿México tiene leyes de migración integrales o no tiene? Porque la realidad está pasando ahorita en México, y si México no tiene una ley clara, no tiene postura clara o no tiene leyes, no podrá haber diálogo y no se podrá defender al migrante. Es necesario preguntarnos, en conjunto, porque todos buscamos que el migrante sea atendido integralmente, en la salud, en lo emocional, en sus derechos humanos. Pero creo yo que en México ahorita hay una crisis tremenda, y si hay leyes, se hace el Gobierno que no las hay o que no las conocen, y ahí es donde viene la crisis y la violación a los derechos humanos de los y las migrantes”, señaló el sacerdote.

También destacó la necesidad de visibilizar el problema de la migración, e informó que hay un proyecto católico desde Canadá hasta Brasil, para poder trabajar como puente en la realidad de la migración. El cual se frenó por la pandemia de Covid-19, pero ya se está fortaleciendo.

Monseñor Rodríguez Vega destacó también la necesidad de leyes urgentes para cuidar la integridad de los migrantes “en este momento tan complejo por la cantidad de personas que buscan llegar a los Estados Unidos”.

Pidió “que haya un diálogo sincero y abierto entre las autoridades y que los gobernantes dejen de ser simplemente colaboradores de los Estados Unidos para reprimir a los migrantes, porque recientemente así fue, se militarizaron las fronteras. Hace falta un diálogo abierto buscando el bien de los países de origen de la migración”.

La iglesia, dijo, puede hacer visibles a los migrantes y a todos los pobres de México, estos últimos quienes se convierten solamente clientes para las votaciones.

La religiosa Carmen Ugarte señaló que debe darse un trabajo colectivo entre autoridades, iglesias y sociedad civil para ayudar a los migrantes.

Dijo que “la situación económica, la situación de este sistema capitalista neoliberal ha agrandado esta ambición desmedida porque es cuestión de dinero, son millones y millones de ganancias y por ello no importa la vida de las personas. Y a nuestros gobiernos pareciera que no les interesa. Incluso ahora en este tiempo de confinamiento se cerraron todas las instancias gubernamentales y han sido muy difícil las denuncias, si antes era difícil ahora son más”.