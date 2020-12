Pide Salud moderarse con el consumo de alcohol

Tomada de Internet

Ciudad Juárez.- La Secretaría Salud exhortó a la comunidad chihuahuense a moderar el consumo de alcohol durante esta época decembrina, así como evitar conducir en estado de ebriedad, ya que al hacerlo se incrementa el riesgo de sufrir accidentes viales que pueden derivar en la muerte propia o de terceros.

Lo anterior a través de la campaña “Suelta las llaves” se promueve quedarse en casa y evitar conducir en estado de ebriedad para no poner en riesgo la vida.

La dependencia informó que el consumo de alcohol produce efectos como: lentitud para reaccionar, somnolencia, mala coordinación, irritación del estómago, disminución de la percepción de los sentidos y confusión.

Además puede suscitar escenarios de violencia o lesiones intencionales; de forma recurrente, provoca enfermedades cardiovasculares o aquellas que afectan al hígado.

La Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC) indicó que el uso moderado consiste en ingerir no más de una copa por hora; en el caso de las mujeres en no más de 3 copas por ocasión y no exceder de 3 copas por semana; y para los hombres, no más de 4 copas por ocasión, sin exceder 14 copas en la semana.

Aunado a ello, invitó a a los chihuahuenses a disfrutar de las fiestas únicamente con familiares que viven en el hogar, emplear los medios digitales para comunicarse con otros seres queridos y evitar la visita a personas de grupos vulnerables, como adultos mayores o con alguna enfermedad crónica.

Para solicitar mayores informes o recibir una atención especializada, la CEAADIC pone a disposición de la población la Línea de la Vida 800 911 200 o el teléfono 614 429 33 00 extensión 15100