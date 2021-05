Pide sacerdote a fieles evaluar a candidatos

Archivo / El Diario / Personas emiten su sufragio durante comicios anteriores

Ciudad Juárez— El sacerdote juarense Eduardo Hayen Cuarón exhortó a los católicos a que en la elección del próximo 6 de junio acudan a las urnas con un juicio bien hecho acerca de quiénes son los candidatos que promueven una cultura de la vida y del respeto a la dignidad de la persona, y quiénes fomentan la discriminación y la muerte.

“Uno de los criterios más importantes a la hora de emitir el sufragio es la defensa y protección a la vida humana. Se trata de uno de los valores más promovidos y protegidos por los cristianos”, expresa el párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, al abordar el tema de las elecciones y defensa de la vida en su página de Internet.

“Nos acercamos a las elecciones del 6 de junio, cuando la población de Chihuahua elegirá a su gobernador, a 67 alcaldes y a 33 diputados, mientras que en la esfera federal se renovará la Cámara de Diputados”, indica el presbítero.

En este contexto, señala, “cuando los diversos candidatos han desplegado sus campañas políticas, los católicos nos preguntamos a quién daremos nuestro voto”.

“Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La vida es un regalo de Dios y, por lo tanto, Dios es el dueño de la vida. Los seres humanos somos sólo sus administradores. Ningún partido político o candidato tiene la autoridad moral para proponer leyes que violen el precepto divino de “no matarás”, expresa.

“Por eso la enseñanza de la Iglesia es tan exigente en el respeto a la vida humana naciente, y por eso nos pide que no votemos por quienes, en sus proyectos políticos, contemplan el aborto legal”, indicó.

“Cuando un nuevo ser humano es procreado en el vientre materno”, dice el padre Hayen, “Dios infunde su espíritu de ese nuevo ser humano que es su imagen. Los animales no son creados a imagen de Dios; solamente el hombre”.

Advirtió que los proyectos políticos que promueven la despenalización del aborto se empeñan en tratar a los seres humanos no nacidos no como personas, sino como objetos que se pueden manipular y desechar.

Estos actores de la política olvidan que un ser que se gesta en el vientre de una mujer no es un agregado numérico más a nuestra raza como si fuera un añadido a una camada de cachorros o a una bandada de pájaros, señaló.

En el escrito, el sacerdote afirma que un ser humano no es una reproducción sino una creación única y original en la historia, hecha por Dios y por cooperación de los padres. No es algo sino alguien. No es un número más, sino un nuevo ser con una dignidad inviolable.

Indicó que ante estas razones que son de índole religiosa y de gran peso para los cristianos, “los políticos no creyentes pueden argumentar diciendo que el discurso sobre Dios no puede ser utilizado como argumento válido para defender la vida. Es cierto. Ellos no ven el don de la vida con la profundidad y el sentido que tenemos los creyentes. Sin embargo hay dos argumentos no religiosos por los que la vida humana debe ser defendida”.

“El primero de ellos”, expresa el párroco de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, “es que el derecho a la vida es el más fundamental de los derechos humanos. Es la puerta para reconocer los demás derechos. Y segundo, cuando de seres humanos se trata no puede haber discriminación. Así como no debe segregarse a nadie por su color de piel, por su sexo o ideas políticas, a nadie se debe discriminar por el tiempo de su existencia”.

“Los creyentes en Cristo nunca podremos votar a favor del aborto por una última razón: el destino último de la persona humana es la vida eterna. La muerte no es el fin de la vida humana, sino un paso, una pascua, para la entrada definitiva a donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor porque ya todo lo antiguo terminó”, dice el padre Hayen.

“Y nos queda claro que no tendremos plenitud en el más allá si no hay compromiso de amor solidario en el más acá, sobre todo en la protección y defensa de los más débiles, y estos son los que todavía no nacen”, señaló el presbítero.