Pide paramédico conciencia ciudadana

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— “Mortal”, así define Alejandro Martínez Franco, de 36 años, y coordinador del área de Socorros de la Cruz Roja, al Covid-19, padecimiento que los hace recibir hasta 20 llamadas diarias de auxilio, mismas que llegaron incluso a 60 durante el pasado pico de contagios en la frontera, según comenta.

Apelando a la solidaridad de la población, llama a no desobedecer ninguna medida de prevención: sana distancia, higiene y cubrebocas. “Es malo, malo y malo”, indica el paramédico de la institución que, refiere, está abierta a donativos, ya que ha sido difícil para ellos enfrentarse a la contingencia.

“Ha bajado un poco el índice de los servicios, pero aun así son demasiados los que están habiendo en toda la ciudad. Esto es de todo, desde los hospitales hasta servicios hospitalarios”, refiere Martínez Franco, quien desde su trinchera y junto a sus colegas ayuda a salvar las vidas fronterizas.

Narra que no es sencillo el traslado de pacientes, que van desde adultos mayores hasta bebés, también afectados por el SARS-CoV-2, virus que el pasado mes –ante la saturación de los nosocomios– llegó a hacerlos esperar con enfermos “por horas”, mientras se abría algún espacio para su recepción.

“Sienten miedo, incertidumbre por no saber qué va a pasar. Llevamos (traslados) de todas edades, no perdona nada. Llevamos incluso a un bebé de año medio con insuficiencia respiratoria marcada; su mamá se había contagiado”, así lo puntualiza el socorrista, para que no haya quienes se confíen.

Señala que es preciso que la gente tome conciencia, pues no se trata de una enfermedad cualquiera porque es capaz de –si se baja la guardia– volver a saturar los servicios de salud con grave impacto a la sociedad, la cual puede colaborar aún con la Cruz Roja.

Gabriel Reyes Olivas, director administrativo en la delegación Juárez, afirma al unísono que es imperativo acatar recomendaciones oficiales, pues la pandemia aún sigue aquí.

A la par, Martínez Franco agradece a quienes han podido hacerles donativos, como Fondo Unido y sus asociados como la empresa Aptiv.

Justo este día, destaca, les harán llegar equipo.

A quienes todavía no lo han hecho (coadyuvar), los invita; puede ser ayuda en especie, voluntaria o económica, en depósitos deducibles de impuestos.

Las cuentas son Santander 65507216568, clave interbancaria 014164655072165687 para moneda nacional, y para dólares, está Santander 82500906237, clave interbancaria 014150825009062377.

avargas@redaccion.diario.com.mx