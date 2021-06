Pide Municipio poner más señalamientos

Carlos Sánchez / El Diario / El lodo cubrió toda la avenida de la 16

Ciudad Juárez— El Municipio solicitó al Estado colocar más señalamientos en las obras en proceso, donde algunos ciudadanos han quedado varados por las inundaciones, afirmó el alcalde Armando Cabada.

Explicó que durante las precipitaciones de este domingo y lunes se registraron algunos incidentes en las obras que realiza el Estado, debido a que se inundaron, no se observó la orilla, y algunos conductores cayeron.

“Estamos pidiéndole a Gobierno del Estado que baje la instrucción a las constructoras que están trabajando en estas vialidades para que pongan más señalética, esperemos que atiendan a este llamado”, declaró.

Agregó que el túnel de la 16 de Septiembre no registró afectaciones por las obras que realizó el Estado para la construcción de dos estaciones del transporte semimasivo y por la lluvia que cayó desde la tarde del domingo.

“No hay problema, lo revisó ya Protección Civil, también anda el administrador de la Ciudad ahí, le pedí que fuera a observar esa obra en particular que nos preocupa, pero hasta este momento no se ha registrado inundación dentro del túnel”, aseguró.

El administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, afirmó que el túnel no se inundó y que personal de Obras Públicas del Estado dispuso de bombas para sacar el agua por las precipitaciones que se espera continuarán en los siguientes días.

Una vez con los dictámenes emitidos por profesionistas, la Dirección General de Desarrollo Urbano clausuró la obra de las estaciones porque además no tenía la licencia de construcción, se informó.

Desarrollo Urbano notificó al Estado el 1 de junio que no podían trabajar por no contar con el permiso, y el 4 de junio se clausuró por no haber dado cumplimiento, dio a conocer la titular de la dependencia municipal, Lilia Ana Méndez Rentería.

Aparte con las obras que realiza el Estado se dañó una parte del túnel que servía como contención del agua.

Las bombas del túnel están diseñadas para sacar agua, no lodo, y si se presenta una lluvia acarrearía toda la tierra de las excavaciones que se hicieron, y llenaría las bombas de lodo.

“Se echarían a perder a las bombas y se inundaría el puente”, explicó Ortega la semana pasada.

