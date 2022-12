Pide Municipio evitar excesos en comida y bebidas

Ciudad Juárez.- El gobierno municipal exhortó a la población a evitar excesos en el consumo de alimentos y de bebidas alcohólicas, así como a estar alerta ante síntomas del Trastorno Afectivo Estacional (TAE).

Sobre el consumo de alimentos, la administración local recomendó acudir a consultas médicas con el fin de prevenir riesgos y, aun en estas fechas, mantener una ingesta balanceada debido a que abusar de grasas, azúcares, sal o bebidas embriagantes, indicó la Dirección de Salud, puede ocasionar perjuicios graves a la salud.

“Consume carnes magras, frutas y vegetales; mastica bien cada bocado y come despacio; sírvete un plato y no repitas ración; limita el consumo de alcohol; bebe muchos líquidos; no te saltes comidas; descansa y duerme bien cada noche”, fueron las recomendaciones citadas en la información oficial difundida.

Citando a la titular de Salud, Daphne Santana, el gobierno local insistió también en la importancia de la concientización alrededor del consumo de alcohol, "pues el abuso de esta sustancia ocasiona cambios cognitivos, decisiones impulsivas, deterioro del control de comportamiento, intoxicación etílica e incluso accidentes automovilísticos".

También con base en información de Santana, el gobierno municipal advirtió que en esta temporada es común que las personas sientan estrés, tensión, ansiedad o depresión debido al trastorno Afectivo Estacional (TAE), por lo que la Dirección de Salud, a través del Centro de Salud Urbano B, brinda apoyo ante este tipo de condiciones.

“Los ciudadanos que buscan ayuda deben acudir de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde a las oficinas del Centro de Salud Urbano B ubicado en el cruce de Puerto Progreso y Puerto Anzio, de la colonia Portal del Roble. O solicitar una cita a través del número 656-555-9313”, se indicó en un comunicado.

“El TAE surge debido a que las personas sienten que no cumplen con las expectativas que idealizan los mensajes de que esta temporada se de celebrar en familia y amigos estas fiestas. Algunos factores pueden influir en la aparición de la depresión decembrina son las tensiones familiares, la soledad, la nostalgia, la lejanía o la pérdida de un ser querido, las dificultades económicas”, agregó el texto.