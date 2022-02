Pide mujer ayuda de la comunidad

Ciudad Juárez— Claudia Cervantes es una madre de familia que hace tres años sufrió un accidente laboral y ahora enfrenta la difícil situación de estar en una silla de ruedas y sin poder trabajar para dar el sustento que sus hijas necesitan.

Mencionó que cada vez es más insoportable el dolor en su pierna, por eso decidió acudir al Hospital General, donde le dijeron que necesita una cirugía, pero los bajos recursos con los que cuenta han hecho difícil poder realizarla.

Para ser intervenida quirúrgicamente, Claudia necesita de 17 mil pesos, aunque a falta de un empleo su situación económica se ha visto afectada. La madre, de 45 años de edad, vende dulces en las calles para solventar algunos gastos, pero no basta para una cirugía.

Es en la avenida De los Aztecas, muy cerca de la escuela Primaria Federal Libertad, donde la mujer en su silla de ruedas ofrece sus dulces en compañía de sus dos hijas, entre paletas, chocolates, chicles, entre otras golosinas.

Antes del accidente trabajó en el departamento de seguridad de empresas maquiladoras, y al sufrir una caída tuvo una fractura en su pierna izquierda, pero señaló que no recibió la atención médica adecuada, por lo que sigue con fuertes molestias.

Uno de los principales deseos de Claudia es que sus hijas tengan un buen futuro, así como un trabajo con el que pueda sacar adelante su hogar.

“Lo más difícil es ver a mis hijas en el semáforo conmigo, cómo me discriminan y la gente no se pone a pensar lo difícil que es mi situación al no poder caminar para encontrar un trabajo, para salir adelante”, dijo la entrevistada.

Agregó que por su situación es que no ha podido conseguir un trabajo, pues detalló que ha acudido a diferentes lugares y al verla en silla de ruedas se niegan a contratarla.

Relató que sus padres juntan botes para sacar algo de dinero, y en ocasiones son quienes la apoyan a que no pierda la esperanza de poder encontrar un trabajo.

Si usted desea apoyar a Claudia Cervantes y a su familia, puede realizar una trasferencia bancaria al número de cuenta Banamex 5256783591774899, o marcar al número de teléfono (656) 842-5407, si requiere más información. (Sol Gallegos)