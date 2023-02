Pide más tiempo defensa de supuesto feminicida de Jacivi

Ciudad Juárez.— A sesenta días de que venza el plazo de la prisión preventiva oficiosa de veinticuatro meses impuesta por un juez de Control, ayer la defensa de José Abraham “N”, acusado de feminicidio en perjuicio de Jacivi Alejandra Holguín Grable, solicitó una prórroga indefinida para la realización de la audiencia intermedia en la que se pretende resolver un procedimiento abreviado.

La defensa busca que el acusado pueda ser declarado inimputable de delito debido a su estado de salud a consecuencia de un accidente que sufrió José Abraham de más joven, el cual le produjo daños neuronales, motivo por el que solicitó un encefalograma, a coste de la familia y la valoración del médico que lo ha tratado para que funja como perito.

El defensor argumentó que su cliente no ha recibido atención médica ni el medicamento durante un año, por lo que necesita un estudio especializado neurológico, ya que requiere que el acusado entienda a cabalidad lo que implica este procedimiento, por lo que es preciso que se encuentre en condiciones de salud aptas.

A pregunta del juzgador, el Ministerio Público manifestó su inconformidad por la solicitud de la defensa al considerar que es un recurso dilatorio, parte de la estrategia de la defensa, al referir que el acusado se encuentra en condiciones óptimas de salud como lo han establecido los estudios médicos previos y que la parte ofendida también tiene derecho a una justicia pronta y expedita.

El acusado hizo uso de la palabra para referir que como imputado tiene derecho al acceso a la salud y se le ha negado por parte de las autoridades carcelarias. Expuso que adquirió hongos en la piel y en las uñas y sólo recibió 10 tabletas, mismas que fueron insuficientes para atender el padecimiento.

“Tengo un hongo en mi uña y no he recibido medicamentos ni pomadas”, dijo ante el juzgador al referir que continúa la afección.

“Como imputado tengo derechos, me los han negado, me clasifican como una persona no apta, solicité terapia psicológica (inaudible), sin embargo ¿qué hicieron…? nada, tanto como psicólogo tanto como médico, el médico no me está atendiendo”, expresó el acusado de feminicidio.

Derecho a la salud

El defensor particular expuso ante el juez de Control que conocerá la causa penal 4484/21 que el acusado tuvo un accidente automovilístico y sufrió lesiones en su cabeza y el traumatismo le produjo daños neuronales, lo que impactó su salud, por lo que estuvo en coma dos o tres meses.

Derivado de eso estuvo en observación médica y el doctor Hugo Salvador Roy Márquez lo atendió y logró que el paciente recuperara poco a poco su salud, pero al ser privado de la libertad por el probable asesinato e inhumación de una mujer que lo rechazó, empezó el viacrucis para él y su familia, expuso el abogado particular.

Aseguró que los directivos del Centro de Reinserción Social han puesto trabas para el ingreso del medicamento especial, lo que ha mermado la salud de José Abraham.

“Lo que he pedido al Tribunal es que se le proporcione la atención médica, por parte de las autoridades del Cereso no hay la especialidad de su daño neurológico, perdió masa encefálica y requiere tratamiento neurológico que no se le ha proporcionado”, argumentó.

La defensa solicitó la realización de un encefalograma y que el doctor Roy Márquez realice un peritaje para determinar el estado de salud del acusado, esto con el fin de determinar si es inimputable o se acepta el procedimiento abreviado, es decir, aceptar la responsabilidad de los hechos y ser juzgado con base en los datos de prueba recabados en la investigación.

El juez aceptó el argumento de la defensa y enviará un oficio a la dirección del Cereso 3 a fin de que se brinde la atención médica que requiere el acusado, y se notifique al médico tratante para que lo asista a la brevedad y sea él mismo quien emita un peritaje sobre el estado de salud de José Abraham.

La instrucción debe ser atendida en un plazo máximo de 48 horas o los directivos serán sancionados con 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por desacato, dijo el juzgador.

De acuerdo con el archivo periodístico, Jacivi Alejandra, de 21 años de edad, desapareció el 16 de mayo de 2021 después de que un pretendiente la invitó a comer. Su familia había difundido la pesquisa y la fotografía de la camioneta que abordó, sin embargo, su cuerpo fue localizado cuatro días después enterrado en el patio de un preescolar ubicado en la calle Checoslovaquia, de la colonia San Antonio.

Durante la audiencia de vinculación a proceso realizada el 25 de mayo del año pasado, se leyó la declaración de la madre de la víctima, quien mencionó que la persona con quien su hija había salido a comer es la misma que en ocasiones anteriores había ido a visitarla.

Dijo que las veces anteriores había acudido a bordo de una camioneta Honda color arena, pero según los videos que le proporcionó una vecina, el 16 de mayo, día en que ya no regresó, se la llevó en una camioneta Honda CRV color negra con engomados.

La madre de la víctima dijo que el supuesto asesino ha estado intentando minimizar su responsabilidad al argumentar problemas psicológicos.

“Que se le dé la pena máxima porque nada más están aplazando los juicios, ya lleva mucho tiempo y él hace puras apelaciones, que dice que está loco y todo eso, pero una persona que está loca no hace todo lo que él hizo”, finalizó.