Pide Maru a López Obrador evitar la confrontación

Ciudad Juárez— Durante la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora, María Eugenia Campos Galván pidió al Gobierno Federal trabajar en conjunto y evitar la confrontación.

“Usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora de este Estado; entre usted y yo no puede caber confrontación, violencia, indolencia ni ruido que no nos permita escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, el valor más preciado para nuestra sociedad”, declaró Campos Galván.

PUBLICIDAD

La gobernadora dio a conocer que se logró la reducción del 15 por ciento en homicidios dolosos en Juárez, ilícito que también se redujo en más de un 20 por ciento en las ciudades de Chihuahua y Cuauhtémoc.

"En el caso de Juárez y Chihuahua se está avanzando, como ella misma lo acaba de expresar no nos peleamos y si acaso nos peleamos no será por esto, no tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos, podremos tener diferencias, pero trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad”, dijo López Obrador.