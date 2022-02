Pide Maru a AMLO evitar confrontación

Ciudad Juárez.— Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Ciudad Juárez, la gobernadora María Eugenia Campos Galván indicó que el Estado se encuentra trabajando en renovar y darle un nuevo impulso a sus puntos fronterizos, y solicitó al Gobierno federal evitar las confrontaciones para atender mejor las necesidades de la gente.

La mandataria pidió al presidente trabajar de manera conjunta por el bien de los juarenses y el resto del estado, haciendo énfasis en que la frontera presenta un grave rezago provocado por una desatención de administraciones pasadas.

“Usted es el presidente de la República y yo la gobernadora de este estado; entre usted y yo no puede caber confrontación, violencia, indolencia ni ruido que no nos permita escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, el valor más preciado para nuestra sociedad”, dijo Campos Galván.

Durante su participación en la conferencia matutina del presidente ayer, la gobernadora insistió al Ejecutivo federal poner por encima de sus intereses la concentración y trabajo para “mejorar la calidad de vida de los juarenses, compartiendo entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, una misma voluntad y determinación”.

Lo anterior, con la intención de “dotar de mejores servicios públicos a la ciudad que permitan combatir el rezago en las colonias y atender diferentes necesidades, principalmente en materia de educación, seguridad y salud”.

Asimismo, Campos Galván destacó una reducción del 15 por ciento en cuanto a homicidios dolosos en Juárez, ilícito que, dijo, también se redujo en más de un 20 por ciento en las ciudades de Chihuahua y Cuauhtémoc.

“Sabemos que todavía no es lo ideal y que esto genera incertidumbre entre la población, pero sabemos que estamos trabajando en el camino correcto y no nos va a temblar la mano ni al Gobierno federal, ni al Gobierno del Estado, ni al Municipio para continuar con estas acciones y decirle a los generadores de violencia que dejen de meterse con la sociedad civil”, enfatizó.

También, la gobernadora resaltó los trabajos que se están haciendo para impulsar el dinamismo de la región, como la reciente reunión que sostuvo con el embajador de Estados Unidos, Kenneth Salazar, y otros funcionarios del vecino país, donde se abordaron temas de inversión en infraestructura, seguridad, educación, entre otros.

“En el caso de Juárez y Chihuahua se está avanzando, como ella misma lo acaba de expresar. No nos peleamos y si acaso nos peleamos no será por esto, no tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos, podremos tener diferencias, pero trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad”, dijo el presidente López Obrador.