Pide madre la dejen cruzar a EP para estar con su hijo

Ciudad Juárez— Los meses que han transcurrido de marzo a la fecha, han sido largos y dolorosos para Guadalupe Castañeda García y su hijo Brayam José Elías, de 11 años de edad, quienes se encuentran separados por una grave enfermedad y problemas migratorios.

En diciembre pasado, tras varias complicaciones con su salud el menor fue diagnosticado con leucemia, y por recomendación de los médicos debido a que Brayam nació en Estados Unidos, su padre lo trasladó de urgencia a El Paso, donde fue hospitalizado y desde entonces ha recibido el tratamiento que necesita, explicó su madre.

Sin embargo, Guadalupe no tiene documentos para cruzar a la Unión Americana, por lo que al principio contó con tres permisos humanitarios para estar al lado de su hijo, pero al vencerse el último en febrero, las autoridades consulares le indicaron que tramitara la visa de turista, la cual ya le había sido negada en dos ocasiones por problemas que tuvo cuando en años pasados intentó internarse de manera ilegal, en marzo realizó otra vez el trámite, el cual nuevamente le fue rechazado.

Ante esta situación y el cierre parcial de la frontera establecido por el Gobierno estadounidense debido a la pandemia, ni Guadalupe ni su esposo han podido cruzar a El Paso para estar con Brayam, quien de manera temporal está a cargo de su tía paterna, sin embargo, llora por no poder estar al lado de sus padres, asegura Guadalupe.

“Mi hijo me necesita en todo momento, pero más cuando a él le ponen su tratamiento en su cuerpo, hay una quimioterapia que le dan que lo baja a piso, lo duermen completamente y le hacen la quimio por su espina (dorsal) y esa es la más pesada, toda quimioterapia tiene su reacción de vómito, mareo, se le quita el apetito y el niño más que nada necesita a su mamá”, expresó.

Brayam va al hospital los lunes; hay semanas que dura internado por las quimioterapias, de las cuales en algunas tiene reacciones fuertes, sobre todo la que le aplican en la espina dorsal, explicó.

“Él llora y me dice: mami yo te necesito, para qué te ibas, yo quiero que estés aquí conmigo. Y la verdad es algo bien desgarrador para mí, porque yo vine con toda la ilusión de que me iban a ayudar con lo de la visa, y me fue negada, y estos meses para mí, de marzo para acá, han sido bien desesperantes”, mencionó.

El tratamiento de Brayam durará dos años y medio, según le han indicado los médicos.

Los permisos los ha solicitado directamente en el puente con carta del hospital, sin embargo, ante la negativa, dijo que espera que su voz pueda ser escuchada para poder estar al lado de su hijo lo antes posible.

“Yo quiero estar con mi niño porque me necesita; mis otros dos hijos pequeños tienen visa láser y quiero ver la posibilidad si me dejan pasar de llevarlos conmigo porque ellos también me necesitan”, mencionó.

Sus hijos menores tienen 6 y 12 años, el mayor tiene 16 y es ciudadano americano, que es quien puede cruzar para ver a Brayam, indicó Guadalupe.

“Sólo lo puedo mirar por video llamada y llora, y me dice que me necesita, él a veces camina y se cae por la debilidad y es muy desesperante para mí no estar ahí, ya quiero estar allá con mi niño”, externó.