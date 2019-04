Pide López Obrador mayor control de armas a EU

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que Estados Unidos debe tener un mayor control sobre la venta de armas, pues ha aumentado el tráfico en la frontera común.

"Es indudable de que tiene que haber un mayor control sobre la venta de armas de lado de Estados Unidos", dijo en su conferencia mañanera.

"Hay mucho tráfico de armas de Estados Unidos hacia México e incluso hay datos de que están vendiendo más que antes las armerías ubicadas en la frontera de lado estadounidense".

Sin embargo, el mandatario dijo no querer entrar ahora en polémica por este asunto, ya que esta pendiente el tema de la frontera y los migrantes.

"No queremos polemizar, vamos a buscar la forma de resolver el problema, queremos llevar una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos", sostuvo.

López Obrador dijo que en la reunión de ayer con congresistas de Estados Unidos, les reafirmó su postura de mantener el diálogo y una buena relación con la Administración de Donald Trump, pese a las diferencias que ha habido.

"Ayer se lo expresé a los legisladores que me pidieron una postura. Hablé con toda claridad de que hemos mantenido una buena relación con el presidente Donald Trump, a pesar de las diferencias considero que es buena la relación y estamos decididos a mantener una buena relación, una relación de amistad, de cooperación, de ayuda mutua", manifestó.

"Que no haya pleitos, que podamos entendernos, diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo".