Pide Cruz Roja cautela ante las precipitaciones

Ciudad Juárez— La Cruz Roja de Ciudad Juárez exhortó a la ciudadanía a tener precaución de frente a las precipitaciones. A través de su coordinador de Socorros, José Luis Ávila Gómez, llamó a los fronterizos a ser cautelosos, puesto que las lluvias llegan a causar problemas, sobre todo en los cauces en donde pasa la corriente, misma que baja de las secciones elevadas del municipio. El profesional apeló a la conciencia comunitaria.

“Estamos pendientes en desastres naturales para el apoyo a la ciudadanía”, externó el miembro de la benemérita institución. Asimismo, señaló que están analizando qué instalaciones cercanas a las zonas de mayor impacto podrían ser utilizadas como albergues de ser necesario, toda vez que se procurará velar por el bienestar de las personas, independientemente de su clase social o de cualquier circunstancia.

Refirió que además miden los centímetros de lluvia por las principales zonas de peligro, las cuales normalmente se encuentran habitadas y puede haber desembocaduras, de las que estarán pendientes para prevenir lo más posible, de la mano con las autoridades, que existan fatalidades en áreas de riesgo. Ávila Gómez indicó que de haber aguaceros es importante y sensato no arriesgarse si no es indispensable. Aseveró que al momento no se han documentado incidencias graves por causa del clima.

Destacó que la Cruz Roja funciona a través de donaciones que pueden ser en especie o bien económicas deducibles de impuestos. Las cuentas son Santander 65507216568, clabe interbancaria 014164655072165687 para moneda nacional, y para dólares, la Santander 82500906237, clabe interbancaria 014150825009062377. Llamó a la sociedad a mantener todas las precauciones necesarias. (Alejandro Vargas)

