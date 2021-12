Pide Cruz denunciar extorsiones

Ciudad Juárez.— El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, invitó a los ciudadanos a denunciar las extorsiones, porque “si no denunciamos podemos correr el riesgo de regresar a tiempos complicados”.

“Lo idea es denunciar ante la Fiscalía, pero si no hay confianza y alguien quiere hablar conmigo o con el secretario de Seguridad Pública también lo podríamos recibir”, declaró.

Dijo que este tema se ha dialogado con la iniciativa privada y con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), y se ha coincidido sobre la importancia de denunciar.

“Buscamos la manera de apoyar sin ponerlos en riesgo”, aseguró.

Afirmó que en este tema, el empresariado está apoyando en promover entre los comerciantes que denuncien la extorsión.

“Porque también hemos detectado muchas llamadas que más bien están saliendo de los penales y que no son verdaderamente un riesgo real para la gente, pero hay gente que luego sí cae y empieza a pagar dinero, entonces sí necesitamos que denuncien, es fundamental la denuncia”, subrayó Pérez Cuéllar.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, dio a conocer esta semana que en años pasados, entre el 2006 y 2008, en el estado se empezaron a presentar situaciones similares y había el temor de interponer una denuncia formal de hechos.

Sin embargó, invitó a la ciudadanía a denunciar.

“Vamos a tomar atención a estos casos y le decimos a la población que no nos quedemos con el tema de que si denunciamos qué va a pasar, tenemos historia reciente de que si no denunciamos qué pasó. Somos la autoridad y vamos a responder ante cualquier denuncia, la que sea. El encargo de la gobernadora es tener la comunicación abierta con la comunidad y entiendo que no se pueda hacer de la noche a la mañana, pero por algo se tiene que empezar”, expresó.