Pide Colegio Médico no desamparar al gremio

Ciudad Juárez— El Colegio de Médicos de Ciudad Juárez solicitó a las autoridades no desamparar al gremio de salud, puesto que solamente este mes han tenido que ser sepultados en Ciudad Juárez dos médicos asesinados y el pasado domingo se suscitó otro ataque armado, esta vez en las inmediaciones del Hospital General.

Aquí, el 3 de septiembre se le dio el último adiós al doctor Rodolfo Mendoza Andazola, quien fue ultimado en Reynosa, Tamaulipas; hay detenidos. El día 13 fue sepultado el galeno Sergio Espejo Guasco, en cuyo caso aún no hay capturas, y en el atentado de antier en el sanatorio también se expuso la integridad del personal.

De acuerdo con testimonios recabados, una enfermera encaminaba a un paciente recién dado de alta, mismo que era esperado al exterior por sicarios que intentaron privarlo de la vida con armas de fuego, pero no hubo heridos y al menos tres presuntos atacantes fueron capturados por policías y castrenses.

Alonso Ríos Delgado, presidente del Consejo Consultivo, afirmó que son hechos sumamente preocupantes que recuerdan los peores tiempos de la violencia en este municipio bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Por ello, apeló a que los niveles de gobierno se coordinen de manera correcta.

“Pedimos que se disponga del personal de seguridad apropiado y suficiente, no solamente para brindar la protección del personal médico, simplemente para que pueda ejercer su trabajo. A nosotros no nos incumbe si son delincuentes o no, pero nos vemos expuestos cuando atendemos estas situaciones”, dijo.

Expresó que comprende las limitantes de personal que existen en las instituciones de seguridad, pero puntualizó que han sido múltiples las situaciones en las que se ha visto vulnerado el bienestar de los trabajadores de la salud en la frontera en un lapso muy corto. Por ello, pidió cuidar de los profesionales.

“Han sido varios casos ya, donde el personal de salud se ha visto afectado. Conociendo estos antecedentes invitamos a las autoridades a que nos brinden mayor protección, porque nosotros no tenemos nada que ver, simplemente cumplimos como siempre con nuestro trabajo”, destacó el facultado.

