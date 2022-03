Pide Bienestar atender llamado para aplicación de booster vs Covid

A fin de que la comunidad se proteja y evite los contagios de Covid-19, la delegación Zona Norte de Bienestar hizo un llamado a las personas para que acudan hoy jueves 24 y mañana viernes 25 a aplicarse las vacunas que les corresponden. Desde el lunes 14 de marzo inició en esta frontera la jornada de vacunación para aplicar la tercera dosis de refuerzo AstraZeneca en los que tienen de 18 a 39 años de edad.

La coordinadora regional de programas de Gobierno federal, Elizabeth Guzmán Argueta, informó que el objetivo de estas dos semanas fue hacer el proceso de vacunación más grande del país, por ello, no sólo se limitaron a aplicar el antiviral en los de 18 a 39, sino que también se convocó a las personas de 40 años y más, al igual que a la población que quedó rezagada en su tercera dosis.

Asimismo, aún se esta atendiendo a los rezagados de segunda dosis, de la fórmula británica, y a quienes no cuentan con ninguna aplicación todavía. La delegada regional dijo que hoy jueves se atiende a las personas con un rango de edad de los 20 a 21 años y mañana viernes 25 de marzo a quienes tengan entre 18 a 19 años de edad, según la calendarización.

A fin de tener una mayor proporción de cobertura, se tienen seis puntos de vacunación: el Gimnasio de Bachilleres, que se encuentra en el Parque Central Poniente; la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en Universidad Tecnológica 3051; el Centro de Convenciones IV Siglos, en Florida 8989; y el Estadio de Beisbol Juárez, entre Reforma y Sanders.

Además dos empresas maquiladoras continúan apoyando la estrategia: Electrolux, al suroriente de la ciudad; y la planta industrial Yazaki, que se ubica en el área conocida como “Las maquilas del 5”. Los módulos de atención estarán operando de 08:00 a 14:00 horas.

En el caso de los fronterizos que no cuenten con ninguna dosis, ellos podrán recibir el antiviral Cansino, no aprobado para pasar a los Estados Unidos, en el módulo ubicado en el Centro de Convenciones IV Siglos, explicó la funcionaria federal. También, dijo, se recibirá a los rezagados de otras edades que no pudieron acudir el día que les correspondía la semana pasada.