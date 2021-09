Pide ayuda para localizar a su hijo

Ciudad Juárez— La madre de un adolescente de 14 años de edad, quien desapareció hace dos meses en esta ciudad, pide apoyo de la comunidad para localizarlo, ya que asegura que pudo ser engañado y atraído por delincuentes que operan de manera cibernética, sin que las autoridades de las diferentes entidades a donde pudo haber sido llevado tengan colaboración para encontrarlo.

Se trata de Francisco Rubén Fuentes Puentes, quien de acuerdo con la pesquisa, fue visto por última vez en la zona Centro de Ciudad Juárez.

Francisca Zúñiga, madre del menor, dijo que ella vive en Torreón, Coahuila, y su hijo vino unas semanas a Ciudad Juárez a pasar las vacaciones debido a que aquí vive su padre.

El día que se desapareció, el menor viajaría a Durango junto con su padre y su familia y de regreso lo llevaría a Torreón, pero al llegar del trabajo ya no lo encontró en la casa, según narró.

“Yo me trasladé a Juárez al día siguiente y le pregunté a todos sus amigos, me dijeron que él les decía que tenía una novia por WhatsApp, de allá de México, y que ella le iba a mandar dinero para ir a verla”, mencionó Francisca.

Explicó que acudió a las oficinas de diferentes camiones piratas y en una de ellas ubicada en la colonia Galeana, encontró que su hijo había comprado un boleto para viajar a Torreón.

Ante esto, dijo que la Fiscalía ubicada en esta ciudad declinó el caso a la de Coahuila, debido que se comprobó que viajó a aquel estado, sin embargo, asegura que las autoridades coahuilenses insisten en que Fiscalía de Chihuahua debe colaborar en la búsqueda.

Se topa con burocracia

Asegura que estos dos meses sin su hijo han sido de tocar puertas en las diferentes instancias para encontrarlo, en las cuales se ha topado con burocracia y falta de interés a pesar de tratarse de un menor que al momento de su desaparición tenía 13 años.

Dijo que acudió a la Ciudad de México para pedir apoyo en buscar a la supuesta novia, sin embargo, las autoridades le pidieron una carta de colaboración por parte de la Fiscalía de Torreón, la cual también tardaron en entregarle.

“Como toda madre quisiéramos que no fuera verdad, estoy en muchos grupos y veo que hay muchos fallecidos, uno no quiere nada de lo negativo; por lo que he estado viendo, en institución de ayuda a víctimas, los trabajan a los niños… mi hijo jugaba con juegos en el celular con gente que no es de su edad, yo le quité el celular y le limpié muchas cosas que había descargado, pero yo creo que al estar lejos de mí las volvió a descargar”, mencionó.

Dijo que después de su insistencia, la Policía Cibernética intervendrá para tratar de dar con las personas con las que el menor tuvo contacto.

“Estoy muy mal, ando tomando pastillas y de todo para andar bien, hay momentos en que me caigo, la ausencia ya es mucha, más de dos meses y nada”, expresó.

Rubén es descrito como de tez blanca, 1.71 metros de estatura, complexión regular y al momento de su desaparición vestía pantalonera azul marino, sudadera gris con rayas color naranja y tenis negros.

Cualquier información puede aportarse al número gratuito (800) 509-0927 o al (800) 216-0361 de la Comisión de Búsqueda del Estado de México.