Pide ayuda para estudio de su hija

Para poder costear los gastos de una biopsia renal para su hija Kiabeth Alejandra Ayala Gamez, de 6 años, Rosalba Concepción Gámez González, madre de la menor, solicitó apoyo de la comunidad.

Expicó que su pequeña tiene lupus eritematoso sistémico desde hace un año y medio, padecimiento que no cubre el Seguro Popular, por lo que requieren 25 mil pesos para la intervención.

“Necesita una biopsia renal para detectar el problema y lo que necesita de tratamiento pero el Seguro Popular no le cubre nada de la enfermedad; dijo la doctora que nos sale aproximadamente en 25 mil pesos, no nos va a cobrar honorarios sólo cobrará el quirófano, el internista y los dos días de hospitalización en Star Médica”, agregó Gámez de 29 años.

La madre explicó que debido a que su pequeña debe tener las defensas dormidas, en octubre le dio neumonía y otros cuantos padecimientos adicionales. Una vez que se recuperó, les recomendaron la biopsia renal, para la que pidió cooperación de ciudadana, ya que los costos son difíciles de solventar ante su economía.

“A quienes nos puedan ayudar les digo que Dios los bendiga, y que apoyen a mi hija porque es una niña bien valiente y una guerrera muy fuerte”, puntualizó la madre de familia, que es apoyada por su esposo Miguel Leonel Rosaldo, de 30 años. actividades para juntar más dinero.

“Yo ahorita estoy trabajando, soy empleado de maquiladora, pero como la atención fue en (un médico) particular ya no me alcanzó para hacer la operación. Para mi niña a la sociedad le pido primero que nada una oración, que le pidan a Dios por el bienestar de mi niña. Si nos pueden ayudar económicamente también se los agradeceremos”, dijo.

Si usted está interesado en sumarse a esta causa, puede comunicarse al teléfono (656) 351-8186.

[email protected]