Pide ayuda de juarenses para adquirir silla de ruedas

Ciudad Juárez.— Debido al deterioro de la silla de ruedas que utiliza actualmente, José Miguel Cortez Fernández, de 66 años de edad, solicita el apoyo de la ciudadanía para hacerse con una nueva, puesto que no tiene los recursos suficientes para adquirirla por su cuenta.

Hace ocho años sufrió un accidente en el que perdió una de sus extremidades inferiores, motivo por el que necesita trasladarse en silla de ruedas, además de que enfrenta muchas carencias porque no tiene familiares que le den su apoyo.

PUBLICIDAD

Cortez Fernández, que es originario del estado de Durango, dijo que iba rumbo a su casa, ubicada en la calle Cobre en la colonia Mariano Escobedo, cuando fue arrollado por un auto, que se dio a la fuga sin hacerse responsable de las lesiones que le provocó en todo el cuerpo.

“Iba rumbo a mi trabajo cargando unos cuadros que iba a vender cuando me atropellaron, y la persona que me atropelló ni sus luces, no se sabe nada”, mencionó sobre el accidente.

Antes de dicho accidente, José Miguel solventaba sus gastos con las propinas que le daban las personas cuando era parquero cerca de la Presidencia, y ahora es cada vez más difícil conseguir dinero por su situación, es por eso que acude a los centros comunitarios para recibir alimento o a la iglesia cerca de su hogar, donde le apoyan con despensa de vez en cuando.

“Es un dolor muy grande porque yo vivo solo, y estoy en silla de ruedas; ahorita ando con la bendición de Dios y la gente que me apoya”, expresó el adulto mayor de 66 años de edad, quien agregó que hace algunos meses perdió a su padre.

Si usted desea unirse a esta causa y apoyar a José Miguel con algún donativo, puede hacerlo con alimentos no perecederos, así como también con productos de higiene personal y vestimenta.

Para más información sobre este caso puede comunicarse al número de teléfono (656) 109-0817 con José Miguel Cortez Fernández, o acudir a su domicilio, ubicado en la calle Cobre 3186 en la colonia Mariano Escobedo, para realizarle algún donativo.

¿Quiere apoyar?

Puede hacerlo donando:

• Alimentos no perecederos

• Productos de higiene personal

• Vestimenta

Para más información puede marcar al (656) 109-0817, con José Miguel, o acudir a su domicilio, en C. Cobre #3186, col. Mariano Escobedo