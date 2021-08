Pide atención médica para su madre

Ciudad Juárez— Implorando auxilio para su madre está María del Carmen, de 34 años, puesto que no le quieren brindar atención médica en el Hospital General a pesar de que pidió con urgencia la amputación de su pie derecho, el cual está inflamado, necrosado y gangrenado a causa de la diabetes, aseguró.

Manuela Rangel, de 58 años, está sufriendo esta condición; su hija narró que no tiene recursos para costear un sanatorio particular donde intervengan a su madre, quien como beneficiaria del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) debería ser atendida en el nosocomio antes mencionado.

“Mi mamá ya tiene poquito más de un año con su pie diabético, ella comenzó con una ulcerita pequeña, pero desde hace una semana empezó a empeorar. Me dijeron que fuera al (Hospital) General, pero no me la quisieron recibir porque nada más atienden a pacientes de coronavirus”, dijo la entrevistada.

María del Carmen proporcionó el teléfono (656) 126-5351 para que si alguien puede auxiliarlas la contacten, especialmente los directivos médicos del sanatorio, mismo que está supeditado al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

“Me dijo la señorita de ingresos que no me podía atender a mi mamá sin una orden de su médico y la conseguí, pero igualmente me negó el servicio porque no tenía camillas y ahí nos dejó afuera esperando, no nos quiso recibir ni en Urgencias y mi mamá ya iba muy mala”, concluyó.

avargas@redaccion.diario.com.mx