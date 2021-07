Pide apoyo para cubrir costo de implante coclear

Ciudad Juárez— Cecilia Delgado perdió el sentido del oído hace más de 30 años, tiene la ilusión de volver a escuchar como antes, pero la familia no cuenta con los recursos económicos suficientes para que se le haga un implante coclear, que cuesta alrededor de 500 mil pesos por cada oído.

“El costo del implante es demasiado dinero que no está en mis manos, por eso pido el apoyo de la comunidad juarense para lograr reunir esa cantidad, esto no es un gusto, es una gran necesidad volver a escuchar, aunque sea por medio de un implante, espero la ayuda porque de esta vida no deseo irme sin escuchar, sería un milagro realizarlo”, expresó.

Semanas atrás sus parientes y amigos organizaron una hamburguesada para juntar el dinero que le permita someterse a esa operación, y aunque la respuesta de la gente fue buena, sólo lograron juntar 7 mil pesos, cantidad muy alejada de lo que requieren para su implante coclear.

Ahora, ella pide el apoyo de los juarenses para reunir los 500 mil pesos para el implante coclear, quienes deseen ayudarla pueden depositar a la cuenta del banco Santander con la tarjeta número 5579-0700-7919-7623.

Cecilia, de 53 años de edad, padece la pérdida total auditiva de ambos oídos, como consecuencia de una otoesclerosis, padecimiento que se le diagnosticó a los 25 años de edad; esta enfermedad es un trastorno hereditario que produce pérdida de la audición, debido a que el oído no puede amplificar los sonidos.

“Desde joven se le detectó este padecimiento, pues ella empezó a perder el oído hace más de 30 años, y desde entonces estamos buscando alternativas de solución a su problema”, explicó Francisco Guerrero, esposo de Cecilia.

Comentó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social la atendieron especialistas de Torreón, Coahuila, pero le dijeron que no había nada que hacer, porque escucharía poco, pero ahora ya no escucha nada.

Después de eso, un especialista local le hizo otros estudios, entre los que incluyó una tomografía de los oídos, y fue cuando les informaron que la alternativa podría ser un implante coclear, por lo que acudieron con el médico José López Sisniega, en la ciudad de Chihuahua.

De nuevo le hicieron estudios, tomografía y otras cosas más, y les dijo que Cecilia sí es candidata a un implante coclear.

De acuerdo con informes de medicina, un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a las personas a escuchar. Se puede utilizar para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas y se implanta por medio de una cirugía.

El médico de la capital del estado dio a conocer a la familia de Cecilia, que ella tiene la ventaja de que antes sí oía, por lo que la terapia es más fácil luego del implante coclear, pues habla y reconoce los sonidos, por lo que hay esperanza de éxito en la intervención quirúrgica y el tratamiento posterior.

Qué es la otoesclerosis

De acuerdo con informes médicos, es un trastorno hereditario que produce pérdida de la audición, debido a que el oído no puede amplificar los sonidos.

Existen tres huesos pequeños que se conectan al tímpano para amplificar las ondas sonoras, pero cuando una persona padece esta afección, uno de esos huesos es incapaz de vibrar libremente.

Los síntomas incluyen pérdida de la audición o zumbido en los oídos. En raros casos, puede presentarse vértigo.

El tratamiento incluye audífonos o cirugía para que los huesos del oído vibren con más libertad.

