Pide apoyo Griselda con 10 pintas de sangre

Ciudad Juárez.— Desde su nacimiento Griselda López Nájera fue diagnosticada con insuficiencia pulmonar, enfermedad que ha degenerado su salud al paso de los años, y es por ese motivo que el próximo mes de marzo será operada de corazón abierto en la ciudad de Monterrey.

La mujer, que es madre de familia de tres menores de 14, 15 y 17 años de edad, solicitó el apoyo de la ciudadanía para recaudar donadores de sangre, ya que requiere de 10 pintas para poder ser intervenida, y con ello mejorar su salud.

“Es agotado mi día, por eso me la paso acostada, porque no puedo caminar nada, eso es muy cansado”, expresó la entrevistada.

Añadió que ha recibido apoyo de familiares y amigos que se han interesado en ser donadores, aunque todavía faltan pintas para poder ser operada.

Griselda requiere sangre A y O positivo, así como A y O negativo.

Los interesados en ser donadores para la madre de familia deben acudir a las instalaciones del Issste antes de las 6:40 de la mañana, y cumplir con los requisitos: presentar identificación oficial con foto, estar en un rango de edad entre los 18 y 65 años, pesar más de 60 kilos, y un ayuno completo y por lo menos seis horas de sueño.

También no tener enfermedades hepáticas, renales, del pulmón o corazón, baja o alta presión; no tener antecedentes de consumo de drogas intravenosas; no tener infección estomacal, resfriado, estar embarazada, así como haberse realizado tatuajes, transfusiones de sangre o perforaciones en los últimos 12 meses, se informó.

“Es madre, tiene tres hijos, tiene su esposo y la ayuda bastante, la apoya mucho y la ha estado acompañado a Monterrey cuando se pone enferma, pero se ha visto bastante estresante el tiempo que ha estado así porque ya no puede hacer muchas cosas, tiene que limitarse a otras, si ella empieza una dieta ellos también”, dijo Arturo Navarrete, amigo de Griselda.

¿Desea ayudar?

• Puede comunicarse al (656) 767-4472 para más información

• Griselda requiere sangre de cualquiera de los tipos A+, A-, O+ y O-