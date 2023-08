Pide alcalde trabajar unidos por Juárez

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado al Gobierno del Estado a trabajar unidos por Juárez en lugar de provocar acciones de enfrentamiento, como la de este viernes, en que por una denuncia ciudadana se enteró de que a unos baches en la calle Cocoyoc que fueron tapados por el Municipio, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) –que es una descentralizada del Estado– les colocó unos sellos con pintura.

“El llamado es que no sigan ese camino, no es por ahí, ahora si ellos quieren seguir por ahí, bueno, pues nosotros vamos a contestar, pero no está bien, no es sano, no es bueno”, manifestó.

PUBLICIDAD

Afirmó que estas acciones son para atacar y para “colgarse del trabajo que estamos haciendo y eso está todavía peor, me parece más grave eso que querernos atacar”, indicó. Reiteró el llamado a las autoridades estatales para seguir trabajando por Juárez. “La elección es en el 2024, estamos en el 2023, vamos a chambear”, manifestó.

En el mensaje que dio en la Cruzada por Juárez que se realizó ayer en la mañana en el fraccionamiento Americano al sur de la ciudad, contó que el viernes en la tarde el representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez, le dijo que el Estado intervino la calle Sevilla, y después una señora que le había denunciado unos baches en la calle Cocoyoc, que luego tapó el Municipio, le indicó que la JMAS le estaba poniendo sellos.

Agregó que en el mismo lapso, casi en dos años, el Municipio ha trabajado en 155 calles, por lo que agregó que al Estado todavía le faltan 154 para alcanzar al Gobierno local.

“Si por un lado andamos tapando baches y por otro lado andan poniéndole sellos a nuestros baches, pues hay dos mensajes nada más: el primero, que tenemos que seguir trabajando muy duro, que no vamos a descansar y yo voy a tratar de seguir poniendo el ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de entusiasmo, de entrega por Ciudad Juárez; y el segundo es un llamado a los funcionarios del Estado a que se pongan a trabajar”.

Afirmó que el Ayuntamiento no quiere “pleitos”, pero tampoco se van a quedar callados.

“Ayer de repente me manda un mensaje el subsecretario presumiendo la calle y luego me manda un mensaje una señora de que andan presumiendo los baches que nosotros tapamos, no creo que es el camino, el mensaje no es por ahí, mejor vamos a coordinarnos, vamos a ver cómo podemos trabajar unidos en favor de Ciudad Juárez, pero mientras son peras o son manzanas nosotros tenemos que seguir trabajando”, anotó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx