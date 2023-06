Pide Aarón aliados en su lucha contra la leucemia

Ciudad Juárez.- La vida del pequeño Aarón Rosas, de apenas 7 años, ya comienza tener obstáculos sin embargo se apresta para levantar los brazos, ponerse en guardia y luchar con valentía y de frente contra la enfermedad llamada leucemia.

Con motivo de su combate frontal, sus compañeros, docentes y padres de familia de la escuela primaria Melchor Ocampo han decidido apoyar a su familia con la organización de eventos que puedan ayudar a recaudar un poco de recursos para una intervención que necesita además de sus tratamientos.

Realizan, por ejemplo, la rifa de un enfriador de aire con boletos apenas en los 50 pesos.

"Lo llevé con el pediatra el pasado 16 de mayo porque me dijo que le dolía la cabeza y que había vomitado en la escuela, pensé que se trataba de algo del estómago. Cuando lo vio la doctora me dijo que estaba muy pálido y que su corazón latía muy fuerte, me dijo que le hiciera unos análisis de sangre y fue ahí dónde salió la enfermedad", comentó su madre Gabriela Rosas.

A la noticia, que cayó como balde agua fría, vinieron también los gastos extraordinarios. Gabriela, empleada de maquiladora, comenta que ha sido difícil sortear la situación pues su salario ya no es suficiente.

"Él me dice a veces que nunca se va a ir, que lo que más desea es ir al cine y comer donas de chocolate", agrega.

¿Estás es posibilidad de ayudar?

La familia ha puesto a disposición la cuenta 4213-1661-6987-2474 de HSBC

El teléfono para contacto directo con la señora Gabriela Rosas es 656 358 7555

También se necesitan 18 donadores de sangre en el Hospital Regional #66 del IMSS.