Pese a quejas de maltrato no hay denuncias

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Migrantes cubanos durante la protesta en el puente internacional Paso del Norte

Ciudad Juárez— La Dirección de Derechos Humanos del Municipio no cuenta con ninguna queja formal de cubanos en contra de elementos de la Policía Municipal,

El martes que se manifestaron en el puente Paso del Norte y señalaron un caso de unos agentes municipales que supuestamente golpearon a uno de ellos, se negaron a acudir ante las instancias correspondientes a presentar la denuncia, aseguró el titular de Derechos Humanos, Rogelio Pinal Castellanos.

Agregó que en la oficina han conocido de casos de abusos, y a los cubanos se las ha ofrecido asesoría y acompañamiento para acudir ante Contraloría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía, pero no han accedido.

“No quieren poner denuncia, quieren pasarse porque ellos dicen que se sienten inseguros en Juárez”, manifestó Pinal.

Dijo que el martes en la noche acudió al puente Paso del Norte para tratar de persuadirlos de que se retiraran, pero se negaron.

“Ellos manejaban que tenían un video de lo que había acontecido, y eso es una evidencia contundente”, aseguró.

Sin embargo, los cubanos no accedieron a interponer la denuncia ante Contraloría o la Fiscalía General, en caso de que haya sido abuso de autoridad.

“Ahí con nosotros he oído comentarios de ellos, comentan que ha habido abusos por parte de los policías, a veces les piden dinero, al momento que les revisan, nosotros les asesoramos; les decimos que no permitamos eso, no queremos servidores públicos que estén realizando ese tipo de acciones”, comentó Pinal Castellanos.

El funcionario dijo que con el número de la unidad de la patrulla los cubanos pueden poner sus denuncias, y en caso que así sea, la dependencia los puede orientar y acompañar a poner la denuncia formal.

Cientos de migrantes tomaron la noche del martes el puente internacional Paso del Norte de la avenida Juárez, que fue cerrado.

Los migrantes mencionaron que ya no quieren seguir esperando en México, donde señalaron han sido vejados, viven con muchas carencias e inseguridad y sus derechos han sido violentados. “Estamos cansados, estamos cansados de que nos extorsionen los policías municipales, no trabajamos para que nos exploten, somos gente trabajadora”, expresó uno de los manifestantes.

