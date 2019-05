Pese a crisis, descarta IMSS retraso en obras

Ciudad Juárez— Mientras que el Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores del Seguro Social (SNDTSS) avizora un posible aletargamiento en la inauguración de nuevas obras del IMSS ante la presunta crisis referida por German Martínez tras su renuncia como director general del instituto el pasado martes, Luis Talamantes Alvídrez, titular de la jefatura de Servicios Administrativos del Seguro Social, descartó dicha posibilidad.

Armando Torres, secretario general del SNDTSS, afirmó que ante las condiciones “precarias” en las que trabajan los médicos del IMSS, pasarán a segundo plano las obras, ya que que se deberá apostar a conseguir los insumos y medicamentos necesarios para atender a la derechohabiencia, ya que según afirmó no hay día que en el Seguro Social no se suspendan cirugías o que no se tengan problemas para brindar atención con personas que requieren diálisis o para tratar a niños que necesitan quimioterapias.

“La prioridad no son los elefantes blancos, yo creo que la prioridad es el apostar los insumos y medicamentos y todo lo necesario para los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Para mí, como médico, siento que serían las prioridades. Es el panorama que avizoro. Yo creo que la obra realmente puede esperar, esa si pasa un año o dos años no se va a morir, en cambio si pasa un día o dos días sin medicamentos mucha gente va a morir. Esa es la gran diferencia”, indicó Torres.

Agregó que es necesario y urgente que en el lapso de un mes, se tomen las medidas necesarias para que la “crisis no estalle” en el Seguro Social. Por su parte, Talamantes Alvídrez, desestimó dichas afirmaciones a la vez que informó que está en puerta la inauguración de tres unidades, entre ellas la UMF 70.

“Todo lo contrario (…) Estamos por abrir tres unidades, una aquí que es la 70, de diez consultorios más cinco, y tenemos otra en Chihuahua igualita de diez más cinco y en Ciudad Delicias tenemos una de seis más tres, es un poco más chica pero tiene la atención médica continúa, tiene la atención 24 horas”, indicó.

Asimismo, Norberto Miguel Ramírez, delegado del IMSS en Chihuahua, precisó que será en cerca de una semana y media cuando se realice la inauguración de la UMF 70. “No coincido en lo absoluto con lo que declaró Torres (del SNDTSS). Lo que declaró él está muy alejado de la realidad”, puntualizó.

