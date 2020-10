Pese a contagios, dependencias seguirán operando normal

El Gobierno local seguirá laborando de manera normal, y no se contempla cerrar, frente a la confirmación con Covid-19 de 200 trabajadores y seis funcionarios de primer nivel, aseguró el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

“Tenemos gente contagiada en todas las direcciones, prácticamente en todas, desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hasta Asentamientos Humanos; en todas hay personal (contagiado), directores de primer nivel y todo tipo de personas que laboran, compañeros nuestros en el Municipio”, indicó.

Dijo que de 60 a 70 consultas que se otorgaban por semana a trabajadores sospechosos de coronavirus, el número se disparó hasta 250, “así fue el pico tan grande que nosotros percibimos de la gente que está enferma”.

Agregó que desde la semana pasada se envió al personal vulnerable a sus casas, y hasta un 50 por ciento en cada una de las dependencias y descentralizadas municipales.

En el caso de los funcionarios de primer nivel, los subordinados están a cargo de las dependencias, “cuando una persona se ausenta de sus actividades lo que se hace es un oficio delegatorio, en el cual le deja la responsabilidad tanto de la firma como del cargo a uno de sus subalternos”, explicó.

“El Municipio no deja de trabajar, no deja de atender las necesidades de los ciudadanos, afortunadamente estamos algunos directores aquí todavía, que tenemos la fortuna de no habernos contagiado, nosotros vamos a seguir trabajando”, aseguró Ortega.

Agregó que en el hospital Poliplaza –subrogado para atender a los derechohabientes municipales– ya no hay espacio para pacientes con Covid, por lo que tienen gente internada en clínicas del IMSS, Hospital General, en el pabellón que instaló la Secretaría de la Defensa Nacional y en dos hospitales privados.

“Estamos muy cercana al 100 por ciento la ocupación hospitalaria en este momento para tratamiento de Covid, lo que sí puedo decir –que personalmente he estado hablando a todos los hospitales– es que no hay espacio en ningún hospital ni público ni privado”, subrayó el funcionario.

A su vez, la directora de Salud, Daphne Santana Fernández, dio a conocer que de los 25 mil derechohabientes del Municipio, hasta el momento han fallecido 38 por Covid-19, de los cuales la gran mayoría son adultos mayores o tenían agregada alguna enfermedad que los predispuso a complicaciones.

El administrador de la Ciudad no mencionó los nombres de los funcionarios confirmados positivos, por respeto a su privacidad, explicó.

Sin embargo, de manera extraoficial se confirmaron los casos del oficial mayor, Marco Antonio Lara Segura, la asesora Nora Campa y el regidor independiente Carlos Ponce Torres.

Otros directores de primer nivel que también se encuentran enfermos de coronavirus son el director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Miguel Ángel Mendoza Rangel, y la directora de Desarrollo Social, Laura Domínguez Esquivel.

Además, resultaron positivos el director de Servicios Públicos, Daniel Pando Morales; el director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala Galindo, y el secretario Técnico, Víctor Valencia de los Santos.

Recientemente estuvo enferma la directora de Salud, Daphne Santana, y al inicio de la pandemia resultaron positivos el alcalde Armando Cabada y el secretario de Seguridad Pública, Raúl Ávila.

Otros contagiados fueron el director de Derechos Humanos, Rogelio Pinal; el director de Regulación Comercial, Leonel Armando Ortega; el tesorero Gerardo Ronquillo, la directora de Gobernación, Rosalía Mejía, y la síndica Leticia Ortega Máynez.

Regidora da positivo

La regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Amparo Beltrán, confirmó ayer que resultó positiva al Covid-19, luego de realizarse la prueba PCR.

Explicó que desde el lunes que sintió los primeros síntomas ha estado en cuarentena y ayer recibió el resultado positivo.

Explicó que siente síntomas de resfrío y que iniciará el tratamiento médico.

Con Beltrán, es la segunda regidora que ha resultado positiva a la Covid-19, ya que actualmente presenta la enfermedad el edil independiente, Carlos Ponce Torres.