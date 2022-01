Pese a amparo de Poliplaza, sigue procedimiento de rescisión

Ciudad Juárez— El alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró ayer que el Municipio sigue con el procedimiento para rescindir el contrato a Poliplaza, y mientras exista el convenio se va a seguir contando con el servicio médico de esa institución para los derechohabientes municipales.

Dijo que entre tanto esperarán la resolución del juez por el amparo que interpuso Hospitales de Juárez contra la cancelación del contrato que inició el Gobierno local.

“Mientras esté el contrato hay una obligación de ellos de dar el servicio y nosotros de pagar, mientras no se rescinda y no hay esa decisión del juez”, explicó.

Afirmó que existe un proceso jurídico en este asunto, “pero no ha habido, no es cierto que algún juez haya decido que nosotros no podamos resolver”.

“Vamos a esperar a que decida el juez, pero no ha decidido, no hay ninguna orden judicial para nosotros en términos de no actuar”, mencionó.

Hospitales de Juárez, razón social de Poliplaza, se amparó en la última semana de diciembre, luego de que el Municipio notificó del inicio de la recisión del contrato el 27 de diciembre.

El apoderado general de la empresa, Kevin Guerrero Carrera, explicó que el juez séptimo de Distrito dio entrada al amparo y acordó la suspensión provisional del acto reclamado. El Juzgado notificó al Ayuntamiento el lunes pasado, y la audiencia incidental está programada para el 19 de enero.

Guerrero dijo que hasta que el juez resuelva el asunto de fondo, el Municipio no puede notificar a Hospitales de Juárez la recisión del contrato entre ambas partes.

El oficial mayor, Arturo Rivera, declaró que el amparo que se interpuso fue extemporáneo, pero afirmó que el Gobierno local no ha notificado oficialmente a la empresa sobre la recisión del contrato.

Dijo que todo pudo arreglarse en buenos términos, es decir sin llegar al amparo, pero Hospitales de Juárez se negó.

La administración municipal decidió terminar el contrato con Poliplaza de la prestación del servicio médico para sus derechohabientes, –el cual vence en 2026–, debido a quejas que se registraron en los tres primeros meses del trienio 2021-2024.

