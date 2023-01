Persiste secuestro de extranjeros: rescatan a tres

Ciudad Juárez.— La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó ayer que rescató a tres migrantes originarios de El Salvador de sus secuestradores, en un hecho que representa el más reciente aseguramiento de este tipo.

El secuestro de migrantes se ha convertido, de acuerdo con reportes periodísticos, en una actividad que deja ganancias millonarias a los grupos del crimen organizado que operan en la región.

PUBLICIDAD

Con este rescate se dio la detención de tres hombres: Héctor R. M., de 22 años de edad, y dos adolescentes de 17 y 14 años. El adulto llevaba consigo un arma de fuego calibre .40 con cargador abastecido con seis cartuchos útiles. Los dos adolescentes menores de edad no portaban ningún objeto constitutivo de delito, se informó.

Los agentes preventivos llegaron a una vivienda ubicada en las calles Santa Bárbara y Quinta Granda Oriente luego de que se les acercó una mujer, una de las víctimas, a relatarles que había logrado escapar pero aún se encontraban secuestrados dos más.

Las posibles víctimas dijeron que llevaban varios días en el lugar, aunque eran constantemente reubicados en tres vehículos que resultaron con reporte de robo y con el número de serie vehicular removido.

Sus captores, contaron los migrantes a los oficiales, llamaron a familiares de sus víctimas en Estados Unidos para exigirles dinero a cambio de no hacerles daño, lo que hicieron en distintas ocasiones.

En otro caso, el pasado 7 de diciembre, un grupo de cerca de 60 personas migrantes, de acuerdo con la información vertida en la audiencia inicial tras la detención de dos presuntos responsables, fue secuestrado luego de que al menos cinco vehículos persiguieron el camión en que se transportaban, lo atacaron a disparos de arma de fuego y lesionaron al conductor.

Por ese hecho se aprehendió a dos hombres que, de acuerdo con testigos del ataque, iban armados y gritaban a los pasajeros que el problema no era con ellos, sino que el chofer no pagó “la cuota”.

Les aseguraron que no les pasaría nada, trataron de calmar a los niños y les prometieron que no les harían daño. No obstante, 15 de los migrantes que conformaban el grupo fueron raptados en los demás vehículos que no fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en el momento, como pasó con los dos detenidos.

Autoridades tanto municipales como estatales no tuvieron estadísticas disponibles ayer sobre este tipo de delitos en contra de población migrante, pero los archivos periodísticos señalan, por ejemplo, que con base en datos del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios, una de cada tres personas en situación de movilidad ha sido víctima de algún tipo de delito durante su estancia en esta frontera.

También revelan que en el 2022, de enero a julio, solamente la SSPM rescató a 99 migrantes, y esta cifra fue anterior a los aumentos que reportó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en cuanto a la cantidad de ingresos por El Paso de migrantes de Centro y Sudamérica y El Caribe, al campamento migrante de personas originarias de Venezuela que se empezó a asentar a la orilla juarense del río Bravo poco después del 12 de octubre, cuando se extinguió la excepción al Título 42 para venezolanos, y de la caravana migrante de mayoría nicaragüense de mediados del mes de diciembre.

Por otra parte, Gilberto Loya, titular de la SSPE, dijo que un estudio de agencias estadounidenses había advertido que el tráfico trasnacional de drogas en 2017 dejó ganancias hasta por 32 mil millones de dólares, mientras que el tráfico de personas generó 31 mil millones de dólares.

“Eso fue en el 2017, cuando no teníamos el actual flujo de migrantes en esta zona”, expuso en su momento el jefe policiaco.