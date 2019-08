Persiste problema de basura en el Hospital de la Mujer

Ciudad Juárez— Familiares de pacientes del Hospital de la Mujer en múltiples ocasiones han urgido a las autoridades de Salud a poner orden a la acumulación de residuos al exterior de la infraestructura donde esperan a sus enfermos ante la carencia de una sala de espera, sin embargo, la situación persiste.

Entrevistados a un costado del único contenedor del hospital, que tenía montones de bolsas de basura, Raúl Casas de 47 años y Héctor Saucedo de 20, se quejaron del manejo de los residuos.

“Ayer (miércoles) que estábamos ahí (a un costado de la rampa trasera del hospital), por un carro que estaba mal estacionado no se llevaron la basura. Ése fue el problema que yo vi pero ahorita (jueves) llegaron y estaba libre pero no se lo llevaron. Digo que también el problema es con los de intendencia del hospital, era para que llegaran y ayudaran a los de la basura a echar las bolsas que no se llevan. También deberían conseguir un contenedor más grande, el que tienen es insuficiente”, dijo Casas.

A su vez, Saucedo se quejó de que las autoridades del Estado hayan informado previamente que la situación estaba controlada, cuando desde su perspectiva es evidente que no es así.

“Está mal que nomás tengan un contenedor para todo el hospital. Yo digo que puede pegar una infección o algo a la gente. Es demasiada basura para sólo un contenedor, es un hospital muy grande. Deben poner más contenedores. No se ve tan controlada la situación, la verdad”, dijo.

Antes de a las recientes quejas ciudadanas, el pasado 26 de junio Mario Dena, representante del gobernador en Juárez, informó en el sitio web Cambio 16 que el servicio de recolección se había normalizado.

Citando al funcionario, el medio oficial refirió que desde el 8 de junio la situación “está resuelta”, luego de que se contrataron los servicios de la empresa GEN, que acudió a los hospitales del Gobierno del Estado para dejar los contenedores de basura, acordando brindar el servicio de lunes a sábado.