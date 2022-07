‘Persiste feminicidio en Juárez’

Estadísticas oficiales muestran que, si bien la cantidad de mujeres asesinadas en esta ciudad en lo que va de 2022 es menor que la presentada en el mismo período de 2021, la proporción de los casos clasificados por razón de género es mayor.

Al respecto, cifras de la Fiscalía General del Estado indican que hasta el 26 de julio se habían perpetrado 72 asesinatos de mujeres en esta frontera, de los que 10, o un 14 por ciento, fueron asignados a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Familia (FEM).

En 2021, indican las cifras, hasta el término de julio se habían registrado 109 crímenes, de los que nueve, o un ocho por ciento de ese total, se ubicaron en la segunda clasificación.

Aumenta nivel de violencia

Un último caso, no incluido en la estadística, se reportó a las 23:50 horas del pasado miércoles, cuando agentes encontraron el cuerpo sin vida de una mujer –cuya identidad no fue proporcionada por la FGE– agredida a balazos en la colonia Hacienda de las Torres, entre las calles Hacienda de la Noria y Hacienda de la Herradura.

“El feminicidio sigue presente en esta ciudad”, dijo Yadira Cortés, integrante de la organización no gubernamental Red Mesa de Mujeres.

“Además, la intensidad o el nivel de violencia que presentan los cuerpos de las mujeres cada vez es más fuerte; hablamos este año de la joven que fue violada, asesinada y quemada en su casa, en un espacio donde deberíamos estar seguras; ya no estamos hablando sólo de la violencia en la calle, si sales: estamos hablando de esa violencia en la que el agresor se va a meter a tu casa”, agregó.

Sobre este crimen, el archivo periodístico indica que se registró el 2 de mayo en la colonia Manuel J. Clouthier, donde una adolescente identificada como Johana C. R., de 17 años, fue asesinada con un golpe y parcialmente quemada.

El seguimiento periodístico y la información de la FGE agregan que tan sólo el pasado jueves se registraron cuatro víctimas, todas asesinadas con disparos de arma de fuego: Cinthya Vanesa H. S., de 25 años, y Lesly Sofía S. S., de 22 años de edad, atacadas en una vivienda de la calle Ajusco, de colonia Ampliación Plutarco Elías Calle; Norma Isela V. G., de 47 años de edad, encontrada sin vida entre las calles Ramón Rayón y Fragata, en la colonia Hacienda de las Torres, y una más –cuya identidad no fue proporcionada por FGE– agredida mientras circulaba en una camioneta junto a un hombre, entre las calles Sierra del Pedregal y Arrojo Jarudo, en La Cuesta.

Sobre estos hechos, la FGE informó el lunes que la investigación del doble asesinato quedaba a cargo de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, mientras que el de Norma Isela V. G. era de los incluidos en la estadística como sujetos a investigación por parte la FEM.

Otro caso de alto impacto fue el también doble crimen perpetrado contra Tania M. H. y Nohemí M. M, cuyos cuerpos fueron encontrados la mañana del domingo 16 de enero desmembrados y esparcidos en la carretera Juárez-Porvenir.

Cuándo sí es

De acuerdo con el artículo 126 Bis del Código Penal de Chihuahua, se considera feminicidio o asesinato por razón de género cuando la víctima presenta signos de agresión sexual, haya antecedentes de que el perpetrador ejerció violencia física, psicológica, económica, patrimonial, o haya parentesco o una relación sentimental, de confianza o alguna otra que evidencie desigualdad o abuso de poder entre el agresor y la víctima, entre otras características.

Denuncia desaparición

En entrevista, Cortez informó que la atención institucional hacia este tipo de violencia presenta carencias como la que motivó, el jueves pasado, el rechazo a una denuncia por intento de feminicidio por parte una mujer que, días después, dijo, fue reportada como desaparecida por su familia.

“Esta semana recibimos una solicitud de acompañamiento de una familia en la que la mujer fue a poner denuncia en la Fiscalía General por tentativa de feminicidio de su pareja. En la Fiscalía General no le aceptaron la denuncia porque fue un jueves en la tarde, a las 7, y le dijeron que tenía que ir a Zaragoza y Durango (a la FEM). La señora no pudo ir el viernes porque no tenía dinero para el traslado, y ella platica con su hermana, ‘voy a ir el lunes en la mañana’, pero en ese fin de semana aparece su agresor y se la llevó a ella y sus dos hijos”, indicó la activista.