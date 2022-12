Persiste aquí propaganda de Sheinbaum

Ciudad Juárez.— A pesar de que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) emplazó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a eliminar la propaganda en bardas y pancartas que la promueven como aspirante presidencial, en Chihuahua sus simpatizantes no se consideraron aludidos y no bajarán la propaganda instalada a favor de la morenista.

“Nosotros como iniciativa de ciudadanos pintamos bardas en varios municipios del estado. No estamos obligados a quitarlos, no es campaña. No nos sentimos aludidos, porque se trata de una iniciativa ciudadana”, apuntó Miguel Ángel Colunga Martínez, miembro del grupo Para que Siga la Transformación es Claudia en el estado.

PUBLICIDAD

El grupo promotor de Sheinbaum en Chihuahua ha reportado hasta mil bardas pintadas en 13 municipios del estado, la mayoría se encuentra en las ciudades de Chihuahua y Juárez, detalló el exdiputado local.

El acuerdo incluye la eliminación de bardas, lonas y uso de redes sociales en las que se promocionan las frases “Para que siga la transformación”, “Es Claudia” y “Es Sheinbaum”.

Colunga Martínez apuntó que la mayoría de las bardas pintadas por la agrupación tienen las leyendas “Para que siga la transformación” y “Es Claudia”.

La ordenanza del INE contra la jefa de Gobierno en la Ciudad de México surge luego de denuncias de actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y una indebida difusión de su informe de labores.

De este modo, el órgano electoral mandata que simpatizantes de la jefa de Gobierno deberán abstenerse de realizar conductas que busquen posicionarla de cara a la elección presidencial de 2024.

En el caso de las pintas de bardas y publicidad en redes sociales, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la procedencia de las medidas cautelares al considerar que existe una estrategia de publicidad atípica, por tratarse de propaganda con características y particularidades que denotan identidad en su contenido, en la que se busca posicionar su imagen.

El INE ordenó que en un plazo no mayor a 24 horas se deslinde públicamente de los hechos denunciados y solicite a sus simpatizantes que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el Proceso Electoral 2023-2024, tales como la colocación de propaganda fija o campañas en redes sociales, tendentes a posicionar su nombre o apellido.