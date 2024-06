Permanecen albergues a la expectativa de acciones de Biden

Ciudad Juárez.- Espacios humanitarios en Ciudad Juárez permanecen a la expectativa de posibles devoluciones masivas de migrantes extranjeros irregulares que no puedan acceder al asilo en Estados Unidos ante las nuevas acciones del presidente Joe Biden.

“No sabemos de las deportaciones masivas, no sabemos por dónde las van a hacer, si los van a enviar a su país o por algún puerto fronterizo. Y si son deportados ya no van a poder aplicar a CBP One. Para mí es mejor recibir a gente que esté en el trámite, no quitarles la oportunidad de esperar el tiempo que sea necesario para esperar su cita, desde 15 días hasta ocho meses”, dijo el pastor Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano.

Hasta hace unos días el albergue ubicado en la colonia Luis Echeverría alojaba a 45 personas, pero el jueves ya sumaban 59, entre adultos y menores de edad, provenientes de Brasil, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y algunas entidades de México, como Guerrero y Michoacán.

“Sí creemos que va haber más personas que quieren entrar al albergue, la capacidad máxima es de hasta 180, entonces estamos cuidando la capacidad y viendo la posibilidad de atención a las personas. Yo creo que sí va haber personas que quieran llegar a los albergues y sacar su cita de CBP One ya que no va haber otra forma de hacerlo, a ellos les da un estatus más legal, y si cruzan de manera irregular se ponen en riesgo de la deportación, de tener cinco o diez años sin poder entrar a Estados Unidos y ya no podran entrar a la aplicación de CBP One”, comentó.

El pastor señaló que en Ciudad Juárez existen cuatro albergues dirigidos por autoridades municipales y federales, en los que podrían recibirse a las personas deportadas de Estados Unidos, en lo que regresan a sus países o realizan un trámite para regularizarse en México: el “Kiki” Romero, El Retiro, el albergue temporal conocido como “las carpas” y el Centro Integral para Migrantes (CIM) Leona Vicario.

Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) del Consejo Estatal de Población (Coespo) también dijo que prevén un aumento en el flujo de personas que busque albergue para no ser deportadas, por lo que hay una preocupación en espacios evangélicos ante el tema de las deportaciones.

Informó que en los últimos días algunos espacios han registrado el ingreso de nuevas personas; sin embargo, debido a la salida de otras para ingresar a Estados Unidos por medio de la aplicación digital, el promedio de ocupación continua aún en aproximadamente el 50 por ciento.

García y Fierro coincidieron en que algunas personas llegan actualmente a la ciudad en busca de albergue pero ya con una cita gestionada a través de la aplicación móvil CBP One, por lo que solo permanecen días en la ciudad antes de ingresar de manera regular a Estados Unidos.

“Hay una preocupación por parte de las iglesias evangélicas, en el sentido que se tiene la impresión de que las personas de los campamentos en la ciudad de Chihuahua e incluso quienes se encuentran en tránsito antes de llegar al Estado, se topen con estás nuevas acciones del gobierno federal de Estados Unidos y esto va a provocar que se incrementen los tiempos de espera, como en una condición de atrapamiento, aunque sabemos que en los últimos dos meses el gran corredor (migratorio) ha sido el de Tijuana-san Ysidro”, comentó García.

Dijo que aunque los albergues han mantenido el mismo porcentaje de ocupación en los últimos meses, el CAIM se mantendrá atento del monitoreo, ante la expectativa de posibles deportaciones masivas.

“Los directivos de los albergues nos dicen que la mayoría de las personas que han llegado a tocar las puertas, muchas de ellas ya traen la cita; hay una proporción más o menos como del 40 por ciento de la ocupación que tienen ahorita que son personas que ya tienen tiempo esperando la cita, tres, cuatro, cinco, incluso ocho meses. Y el resto son flujos que ya traen cita o que están siendo canalizados por Grupo Beta o por nosotros, pero grupo Beta está canalizando a las carpas o a El Retiro, y eso ha aligerado mucho la carga para albergues que reciben a unidades familiares y hombres solos”, comentó.

El coordinador de CAIM destacó a las personas en situación de movilidad que pese a los cambios en las acciones Estados Unidos, la aplicación CBP One sigue funcionando como una opción para cruzar la frontera de manera regular, por lo que las exhortó a no dejarse engañar por los traficantes de personas que les ofrecen vías irregulares.

García exhortó a las personas migrantes en acudir a sus oficinas de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, ubicada a un costado de la Presidencia Municipal, junto al centro de salud Todos Somos

ciudad hay cuatro espacios humanitarios dirigidos por autoridades municipales y federales

Mexicanos, en donde podrán ser atendidos por el propio personal de CAIM o activistas de las organizaciones HIAS y Las Americas Inmigration Advocacy.