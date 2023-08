Permanecen al exterior del Leona Vicario sin ser recibidos

Decenas de personas migrantes en busca de albergue permanecieron ayer en el exterior del Centro Integrador para el Migrante (CIM) Leona Vicario, cuyo personal les informó que el espacio ya estaba saturado.

“En la mañana antes de llegar aquí me dolía la panza”, dijo Carlitos, de cinco años, dos horas después de haber arribado a Ciudad Juárez a bordo del tren de carga junto a su familia integrada, por tres niños y cuatro adultos provenientes de Nicaragua.

“Salimos desde diciembre, veníamos de pueblo en pueblo, trabajando hasta aquí. Tardamos ocho días en el tren y venimos llegando, todo es difícil en el tren, venir en el vagón con una rueda aquí y otra acá, y venir con un niño abrazado en el pecho y no poder dormir porque si te duermes se te cae y se muere”, narró su papá.

Entre lágrimas, la abuela de Carlitos dijo que decidieron venir a Juárez “por el albergue, porque todo mundo dice que aquí hay albergue… pero dicen que no cabemos, y no tenemos dinero, no tenemos comida, nada, venimos llegando ahoritita, venimos bajando del tren. Si nos reciben bueno y si no vamos a dormir aquí, en la calle, con los niños”, dijo la mujer, quien viaja con su esposo, un nieto al que ha criado como a su hijo, su hijo, su nuera y dos nietos más.

La mujer narró que antes de subirse al tren de carga, en el Estado de México, le sacaron una muela y después de ocho días llegó a Ciudad Juárez, pero aún con dolor.

“Necesitamos comida, agua, medicinas, ropa”, pidió la nicaragüense al mostrar que traía puestos tres pantalones y cuatro playeras, una sobre otra, pero que no habían podido bañarse desde que comenzaron su viaje a bordo del tren, junto a una pareja de venezolanos.

Entre las cerca de 50 personas que se encontraban ayer en el exterior del albergue federal también estaba un grupo de hombres venezolanos, quienes dijeron tener tres días durmiendo a la intemperie esperando a que les dieran refugio.

“Tenemos tres días aquí y nos dicen que no hay espacio porque somos hombres, pero vemos que sale y que sale gente y no nos meten”, dijo un venezolano.

Por su parte, personal de seguridad del edificio pidió a los reporteros de este medio alejarse de la banqueta del eje vial Juan Gabriel para que no hablaran con las personas en situación de movilidad que estaban en la calle, bajo el argumento de que se trata de “una zona federal”.

Otras personas que arribaron ayer a bordo del tren de carga buscaban en las calles del Centro de la ciudad un lugar en donde pasar la noche, en espera de que hoy abrieran sus puertas las oficinas de Catedral y el Consejo Estatal de Población (Coespo) para que pudieran ser canalizados a un albergue.

“Si no encontramos refugio nos vamos a tener que entregar (a la Patrulla Fronteriza) porque no tenemos dinero, no tenemos nada”, dijo una familia venezolana mientras caminaba sobre el eje vial Juan Gabriel rumbo a la zona Centro de la ciudad.

Al respecto, el viernes 25 de agosto, el delegado federal de los Programas de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que hasta entonces el CIM Leona Vicario no estaba saturado, pero que los adultos solos no eran recibidos ‘’porque hay un reglamento en el Leona Vicario, que tiene que haber una composición (…) Se tiene que guardar una proporción por reglamento”.

