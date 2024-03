Permanece síndica afiliada a Morena

Ciudad Juárez.- Luego de que desde el martes pasado Movimiento Ciudadano presentó a la síndica municipal Esther Mejía Cruz como su candidata a la Presidencia municipal de Juárez, la funcionaria todavía no ha iniciado el trámite de desafiliación en Morena.

De acuerdo con el padrón de militantes de Morena aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), Mejía Cruz todavía es militante de ese partido y ni la funcionaria ni Movimiento Ciudadano han aclarado cuándo renunciará para poder participar en el proceso electoral con otro.

“Fíjate que yo creo que el mismo día del registro o no sé (renunciaría a su militancia). Tengo que hacer mi lista de regidores, mi síndico, he andado muy ocupada, el registro creo que va a ser el lunes o el martes. Qué bueno que me desafilien, no quiero saber nada de ellos (Morena) en mi vida, no soy rogona”, comentó.

Descarta reelección por la sindicatura

Aseguró que existía la promesa de reelección al frente de la sindicatura, cuestión que terminó por no darse.

“Yo ya me iba retirar de la política, al último ni siquiera para reelegirme ni nada, nomás puras promesas, les estorbo porque me molesta la corrupción”, consideró.

El martes el partido Movimiento Ciudadano designó a Esther Mejía como candidata a la Presidencia municipal de Juárez, informó el dirigente estatal, Francisco Sánchez Villegas.

“Movimiento Ciudadano sigue creciendo, somos la única fuerza política en ascenso y desde la Sierra Tarahumara hasta Ciudad Juárez seremos el caballo negro en este proceso electoral. Hoy se suma Esther Mejía para darle a esta frontera su experiencia, su vocación de servicio y su probada capacidad”, declaró Sánchez.

En el proceso electoral del 2021, de acuerdo con el conteo de la votación, María Esther Mejía Cruz, candidata del partido Morena, obtuvo 127 mil 535 votos equivalente al 46.23 por ciento, en tanto que el segundo lugar fue Abelardo Valenzuela, candidato del Partido Acción Nacional, con 74 mil 229, lo que representa el 26.9 por ciento.

El 19 de junio de ese año recibió la constancia de mayoría que la acreditaba como síndica electa del municipio de Juárez, documento que le fue entregado por la consejera presidenta de la Asamblea Municipal Electoral (AME), Cecilia Sarabia Ríos.