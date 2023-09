Permanece sin cambios la política migratoria

Duró casi dos meses viviendo en la zona Centro de esta ciudad, en la vía pública, comiendo en las iglesias o de lo que los transeúntes le daban mientras esperaba respuesta a la cita de migración que pidió al Gobierno de Estados Unidos y que, dijo el miércoles Giancarlos Hernández, de 25 años, todavía no le llegaba.

Lo que en cambio recibió hace aproximadamente una semana, agregó Hernández, fue el mensaje de texto de un amigo que, como él, es venezolano en condición de movilidad y le escribió “que estaban pasando, que estaban dejando entrar, que me entregara”.

PUBLICIDAD

Por este motivo, explicó, el martes por la mañana acudió al bordo del río Bravo y, como otros cientos, algunos recién llegados en el tren, pasó la noche sobre la arena de la parte norte del caudal, frente a la puerta 36 del muro fronterizo.

“Como entre ayer y hoy han pasado ya más de mil personas”, agregó Hernández, originario de la localidad venezolana de Barquisimeto y entrevistado en el margen sur del río, frente al citado punto de ingreso al vecino país y del que volvió para comprar agua.

La concentración de personas en esa zona del cauce internacional, a la altura de lo que en Juárez fue el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, fue visible a lo largo del día, en el que también se observó la caminata de personas en grupo a lo largo del bordo.

Pese a la expectativa, sin embargo, la información de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana (CBP, sus siglas en inglés) indica que la política migratoria permanece sin cambios y que, si bien están “procesando” a los extranjeros, si no pueden establecer “una base legal para ingresar” están sujetos a remociones y castigos.

“CBP está al tanto de las mentiras que organizaciones criminales en las áreas de El Paso, Texas y Cd. Juárez, México están difundiendo y poniendo las vidas de migrantes en riesgo para ganancia financiera. Estos rumores son absolutamente falsos (…) La frontera no está abierta a la migración ilegal”, indicó ayer a este medio Landon Hutchens, oficial de asuntos públicos de CBP para el sector de El Paso.

“Los individuos y familias que intentan entrar a los Estados Unidos sin autorización, y quienes no pueden establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serán rápidamente removidos y estarán sujetos a un castigo mínimo de cinco años sin posibilidad de reentrar al país, al igual que un enjuiciamiento por entradas reincidentes”, agregó el posicionamiento entregado por correo electrónico.

Suspenden vagones de Ferromex

De acuerdo con el archivo periodístico, el flujo de migrantes en dirección al río Bravo se intensificó el pasado fin de semana con cientos de personas que se encontraban en los albergues de esta ciudad y otras más que llegaron a bordo de los vagones de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), compañía que, por la presencia de migrantes en diversos puntos del país y en dirección al norte, anunció el martes la suspensión de 60 vagones.

El flujo motivó también el lunes el cierre de la operación de carga en el puente internacional Córdova-Américas, donde los agentes, de acuerdo con CBP, fueron destinados a apoyar a la Patrulla Fronteriza a “procesar” a la población migrante.

“Por allá atrás viene bastante. En el tren que yo venía, venían como dos mil”, dijo Luis Villarreal, venezolano de 19 años y quien agregó haber llegado en tren la madrugada del miércoles, procedente de Monterrey, y también después de haber recibido mensajes alentándolo a entregarse al gobierno de Estados Unidos.

“Un amigo que pasó hace dos semanas me dijo que me entregara por aquí, que por aquí estaban pasando”, dijo.

Bajo el sol del mediodía, una de las principales necesidades expresadas por quienes llegaban a esa parte del río fue la de conseguir agua.

“Nos estamos muriendo de sed”, dijo a este medio un hombre desde el otro lado del caudal –que se mezcla con drenaje de las colonias del norponiente de Juárez– y mientras auxiliaba a uno a pasar los rollos de alambre de puntas –o concertina– colocado por el Gobierno de Texas.

“Salimos por el agua. Levantamos la cerca, y nos metimos como pudimos, traigo las manos puyadas. Estaba pasando un niño y le tuvimos que ayudar”, comentó Yonaiquen Piña, venezolano de 20 años, y quien también dijo haber llegado en tren.

“(No es) nada fácil. El sol, todo te pega. (Se sujetan) de donde haya; hay unos (vagones) que tienen para sujetarse, hay unos en los que se meten, que tienen huecos adentro y hay unos que no, que uno se tiene que venir en el techo”, dijo Villarreal.

Siguen las medidas del Título 8

La información de CBP agrega que mantiene la aplicación de medidas de restricción migratoria a través del Título 8, que castiga los ingresos ilegales.

“CBP está procesando a todos los no ciudadanos bajo la autoridad migratoria del Título 8, y generalmente colocando a los no ciudadanos que cruzan la frontera ilegalmente en procesos de deportación acelerada o remoción bajo la Sección 240”, indicó la agencia, que agregó que los ‘rumores’ de que la frontera está abierta se esparcen en redes sociales.

“Los no ciudadanos que crucen entre los puertos internacionales de entrada o quienes se presentan en un puerto de entrada sin una cita de (la aplicación digital) CBP One estarán sujetos a la regla de Eludir Las Vías Legales. Esta regla presume, con ciertas excepciones, la inelegibilidad para asilo para aquellos quienes no usan los procesos legales”, agregó.