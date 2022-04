Pérez Cuéllar, el mejor alcalde fronterizo

Ciudad Juárez.— El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue calificado como el mejor edil fronterizo del país, de acuerdo con la edición de abril de Consulta Mitofsky.

El ranking califica a los 100 alcaldes y alcaldesas de México situados en la franja fronteriza, donde Pérez Cuéllar encabeza la lista, seguido por Norma Treviño Galindo, de Piedras Negras; Norma Bustamante Martínez, de Mexicali, y Mario López Hernández, de Matamoros.

Además, Carlos Peña Ortiz, de Reynosa; Carmen Canturosas Villareal, de Nuevo Laredo, y Montserrat Caballero Ramírez, de Tijuana.

El presidente municipal de Juárez obtuvo un 56 por ciento de aprobación, mientras que Treviño Galindo llegó a un 55.9 por ciento, seguidos por Bustamante Martínez con el 55.3 por ciento, en el top tres.

En el cuarto lugar se ubicó a López Hernández, con 51.9%; le sigue Peña Ortiz con 50.1%; en el sexto escaño aparece Conturosas Villareal, 49.9% y la lista finaliza con Caballeros Ramírez, con un 43.8% de aprobación.

El coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Nájera, dijo que el resultado es una tendencia por parte de las encuestadoras; añadió que en el caso específico de Mitofsky, es el segundo bimestre en este año en que el alcalde de Juárez sale con una aceptación alta.

Además, dijo que a nivel nacional, en la encuesta digital Demoscopia, donde se evalúa a todos los presidentes municipales del país, Pérez Cuéllar ha ido en ascenso.

Agregó que en septiembre pasado, cuando inició la administración, el edil juarense estaba entre los diez primeros lugares y fue subiendo hasta llegar al lugar número uno de aceptación de la población.

“El presidente ha dado la instrucción a todos los directores que no hay que bajar la guardia, porque lo difícil no es llegar si no mantenerse en la aprobación de la gente, más que los resultados de las encuestas”, expuso Nájera.

Absuelve INE al edil de violar veda

El Instituto Nacional Electoral (INE) absolvió al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y al coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Nájera Payán, de una denuncia que se interpuso por presuntamente violar la veda electoral.

En una sentencia emitida ayer viernes, el INE indica que es inexistente la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, así como la inexistencia del uso indebido de recursos públicos por parte de Cruz Pérez Cuéllar.

“Es muestra de que no hay suficiente fundamento de que hayamos roto la ley electoral, el presidente sigue trabajando y tiene que atender a la ciudadanía con temas cotidianos como alumbrado, bacheo, que es lo que pide la ciudadanía en los en vivos con Cruz”, manifestó Nájera.

“Lo vemos positivo y nos alegra, y lo reitero: ni modo de parar el trabajo”.

La denuncia se presentó por el ciudadano Jesús Gabriel Sandoval Rodríguez por la difusión de propaganda gubernamental, que busca influir en la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato, derivado de la publicación de desplegados en la versión impresa y digital de El Diario de Juárez, dice el documento del INE.

El desplegado es un anuncio del programa “Directo con Cruz”, que se transmitió el 1 de marzo del 2022 a través de la Facebook.

El INE determinó que esa publicación no constituye propaganda gubernamental “porque del contenido se advierte que no involucra la difusión de logros o acciones de gobierno, obras o programas públicos ni tampoco que busque la aceptación o adhesión de la ciudadanía”.

Por tanto, el Instituto resuelve que son “inexistentes las infracciones denunciadas”, se indica en la sentencia del expediente SRE-PSD-5/2022, derivada de un procedimiento especial sancionador.